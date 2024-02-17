وول ستريت جورنال: بايدن رفض اتخاذ أي إجراء بسيط ضد إسرائيل للتعبير عن استياء واشنطن

واشنطن- “القدس العربي”: كشفت صحيفة “وول ستريت جورنال” أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن رفضت مقترحات لتفعيل حزمة من الإجراءات الخفيفة على إسرائيل كانت تهدف إلى إرسال رسالة استياء من واشنطن.

وبحسب ما ورد، كانت الحزمة تتضمن عكسًا لسياستين من سياسات عهد الرئيس السابق دونالد ترامب: واحدة تسمح بوضع علامة على المنتجات المصنوعة في المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل على أنها “صنعت في إسرائيل”، وأخرى تعترف فيها الولايات المتحدة بأن مستوطنات الضفة الغربية تنتهك القانون الدولي.

وقال مسؤولون أمريكيون إنهم يدرسون أيضًا فرض عقوبات على عضوين مؤثرين في حكومة نتنياهو اليمينية: وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتامار بن غفير .

وقال مسؤولون أمريكيون إن الحزمة مجتمعة كان من الممكن أن تبعث برسالة قوية من الاستياء. ولكن في النهاية، فرضت إدارة بايدن عقوبات فقط على أربعة مستوطنين إسرائيليين غير معروفين إلى حد كبير، مما خفف مرة أخرى من رد فعل إدارة بايدن على الحرب الإسرائيلية.