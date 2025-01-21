وول ستريت جورنال: حماس عادت للسيطرة على غزة وهي القوة الوحيدة.. على الأقل في الوقت الحالي

لندن- “القدس العربي”: نشرت صحيفة “وول ستريت جورنال” تقريرا أعده عمر عبد الباقي وسمر سعيد قالا فيه إنه بعد أن تراجعت القوات الإسرائيلية عندما دخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في قطاع غزة، بدأت حماس في إرسال الآلاف من عناصرها إلى الشوارع لفرض السيطرة.

ويسلط الانتشار الضوء على كون الجماعة هي القوة المهيمنة في القطاع، فلم تتمكن إسرائيل من تدميرها أو ترسيخ بديل لها.

وأكدت حماس سلطتها يوم الأحد من خلال عرض مسلحين يرتدون الزي العسكري في الشوارع وهم يلوحون بعلامات النصر للحشود المبتهجة. وعندما سلمت حماس أول الأسيرات الإسرائيليات إلى الصليب الأحمر، قال وسطاء عرب إنهم رأوا مقاتلين من وحدة النخبة الأساسية لحماس وهم في الزي العسكري الكامل.

وكان الاستعراض العلني للقوة بعد أشهر من الاختفاء تحت الأرض بمثابة إشارة إلى أن جماعات الإغاثة والحكومات ستحتاج إلى التعاون مع حماس مع بدء جهود إعادة الإعمار في الأسابيع المقبلة، وهي النتيجة التي كانت تأمل إسرائيل في منعها.

ونقلت الصحيفة عن غيرشون باسكين، المفاوض الإسرائيلي السابق بشأن الرهائن والذي يشغل الآن منصب مدير الشرق الأوسط لمجموعة الدعوة الدبلوماسية منظمة المجتمعات الدولية: “إن وجود حماس على الأرض مسلحة هو صفعة في وجه الحكومة والجيش الإسرائيليين ويسلط الضوء على أن أهداف إسرائيل للحرب لم تكن قابلة للتحقيق أبدا”.

مفاوض إسرائيلي سابق: وجود حماس على الأرض مسلحة هو صفعة في وجه الحكومة والجيش الإسرائيليين ويسلط الضوء على أن أهداف إسرائيل للحرب لم تكن قابلة للتحقيق أبدا

وقد أوقفت الهدنة الهشة بين إسرائيل وحماس حربا من بين أكثر الحروب دموية في تاريخ الشرق الأوسط الحديث، والتي حولت جزءا كبيرا من غزة إلى أنقاض وقتلت حوالي 47,000 فلسطيني.

وتقول الصحيفة إن وقف إطلاق النار إذا ما صمد، فإنه قد يخفف من حدة التوترات في المنطقة بعد أكثر من عام من الصراع الذي اجتذب الولايات المتحدة وإيران والميليشيات المتحالفة معها في مختلف أنحاء الشرق الأوسط. ولكنه يثير أيضا تساؤلات جوهرية حول كيفية حكم غزة بعد الحرب.

وقد ضغطت المؤسسة الأمنية الأمريكية والإسرائيلية على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لوضع خطة لحكم غزة بعد الحرب، ولكن حتى الآن لم يفعل ذلك. وقالت السلطة الفلسطينية، التي تشرف على جزء كبير من الضفة الغربية المحتلة، إنها مستعدة للوظيفة، ولكن نتنياهو، الذي يعارض حل الدولتين، لا يريد أن تشارك في الأمر. وقد تدخلت حماس لسد الفجوة.

وبموجب اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه الأسبوع الماضي، ستتولى الشرطة التي تشرف عليها حماس مسؤولية إدارة القانون والنظام بين الفلسطينيين بشكل عام. كما ستحافظ على حركة الفلسطينيين النازحين في الجزء الجنوبي من غزة للعودة إلى منازلهم في الشمال. وقد نزح حوالي 90% من سكان غزة داخليا.

وتدور إحدى النقاط الرئيسية في المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار حول زيادة كمية المساعدات التي تدخل غزة بشكل كبير، مع قيام حماس بدوريات على الطرق الرئيسية ومرافقة شاحنات المساعدات والموزعين إلى جانب الأمم المتحدة.

وكان نهب قوافل المساعدات من قبل العصابات الإجرامية داخل غزة منتشرا على نطاق واسع أثناء الحرب. وسوف تساعد زيادة الإمدادات في الحد من ذلك من خلال جعل السلع أقل قيمة بالنسبة للصوص، وسوف يجعل وجود الشرطة الوصول إلى هذه المواد من قبل المجرمين أقل سهولة.

وقال سام روز، المسؤول الكبير في وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، وهي أكبر منظمة إغاثة في غزة، في مقابلة هاتفية من القطاع: “لقد خرجت قوات الأمن إلى الشوارع، وهي أكثر وضوحا حول التقاطعات الرئيسية، وهو أمر لم يتمكنوا من القيام به دون خطر القتل لعدة أشهر”.

وقال روز إن كمية المساعدات التي دخلت غزة يوم الأحد أكبر مما كان يمكن للمنظمات الإنسانية أن تدخله غالبا طوال أسبوع كامل أثناء القتال.

مسؤول في الأونروا: كمية المساعدات التي دخلت غزة يوم الأحد أكبر مما كان يمكن للمنظمات الإنسانية أن تدخله غالبا طوال أسبوع كامل أثناء القتال

ووجه أعيان ورجال الأعمال ورؤساء العائلات البارزة عددا من المناشدات في الأسابيع الأخيرة للسلطة الفلسطينية لتولي القطاع مرة أخرى.

وطرح المسؤولون الإسرائيليون الحاليون والسابقون عددا من الخطط لحكم قطاع غزة بعد انتهاء القتال. وتشمل معظمها شكلا من أشكال القوة العربية أو متعددة الجنسيات التي تعمل مع ممثلي الفلسطينيين على الأرض. وقال كبار المسؤولين الدفاعيين الإسرائيليين مرارا وتكرارا إن البديل الحقيقي الوحيد هو السلطة الفلسطينية.

في الأسبوع الماضي، وضع وزير الخارجية الأمريكي السابق أنتوني بلينكن خطة تقضي بأن تتولى السلطة الفلسطينية إدارة قطاع غزة وتأمينه في نهاية المطاف.

وفي الوقت الحالي، تحتكر حماس استخدام القوة. وكانت إسرائيل تعتقد أن حماس لديها ما يصل إلى ثلاثين ألف مقاتل منظمين في 24 كتيبة قبل الحرب في هيكل يشبه إلى حد كبير الجيش الحكومي. وتقول القوات العسكرية الإسرائيلية إنها قتلت نحو 17,000 مقاتل بمن فيهم الزعيم يحيى السنوار واعتقلت آلافا آخرين.

ولم تنشر حماس أرقاما عن عدد المقاتلين الذين خسرتهم، لكنها أعادت تنظيم صفوفها وتجنيد عناصر تحت قيادة شقيق السنوار الأصغر، محمد. كما تعتقد إسرائيل أن حماس لديها عدة كتائب متبقية في مناطق وسط غزة حيث كان نشاط الجيش الإسرائيلي أقل من المناطق الأخرى.

وقال باسكين: “لست مقتنعا بأن حماس تعتقد أنها تستطيع العودة إلى حكم غزة، وفي الوقت الحالي لا يوجد بالتأكيد أحد على الأرض سواهم يستطيع تولي المسؤولية”.