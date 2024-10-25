وول ستريت جورنال: روسيا قدمت بيانات الاستهداف لهجمات جماعة الحوثي في البحر الأحمر

واشنطن-” القدس العربي”: زعمت صحيفة “وول ستريت جورنال” أن روسيا قدمت بيانات الاستهداف للحوثيين في اليمن أثناء مهاجمتهم للسفن الغربية في البحر الأحمر بالصواريخ والطائرات بدون طيار في وقت سابق من هذا العام، ما ساعد المجموعة المتحالفة مع إيران على مهاجمة شريان رئيس للتجارة العالمية.

جابوييف: بالنسبة لروسيا، فإن أي تصعيد في أي مكان هو خبر جيد، لأنه يصرف انتباه العالم بعيدا عن أوكرانيا

وبحسب ما ورد، قال شخص مطلع على الأمر ومسؤولان دفاعيان أوروبيان، إن الحوثيين الذين شنوا هجماتهم أواخر العام الماضي بسبب حرب غزة، بدأوا في النهاية في استخدام بيانات الأقمار الصناعية الروسية مع توسيع نطاق ضرباتهم. وقال أحد الأشخاص إن البيانات تم تمريرها من خلال أعضاء في الحرس الثوري الإسلامي الإيراني.

وتُظهِر المساعدة، التي لم يتم الإبلاغ عنها من قبل، مدى استعداد الرئيس الروسي فلاديمير بوتن للذهاب إلى أبعد مدى لتقويض النظام الاقتصادي والسياسي الغربي الذي تقوده الولايات المتحدة. وفي هذه الحالة، دعمت روسيا الحوثيين المدعومين من إيران، الذين تصنفهم الولايات المتحدة جماعة إرهابية، حيث نفذوا سلسلة من الهجمات في أحد أكثر طرق الشحن ازدحامًا في العالم.

وعلى نطاق أوسع، يقول المحللون إن موسكو سعت إلى تأجيج عدم الاستقرار من الشرق الأوسط إلى آسيا، لخلق مشاكل للولايات المتحدة. وقد استهلك الصراع المتسع في الشرق الأوسط، الذي أشعلته الحرب على غزة، الموارد والاهتمام في وقت سعت فيه واشنطن إلى التركيز على التهديدات من روسيا والصين، وفقاً للصحيفة.

وقال ألكسندر جابوييف، مدير مركز كارنيغي روسيا أوراسيا، وهو مركز أبحاث مقره برلين: “بالنسبة لروسيا، فإن أي تصعيد في أي مكان هو خبر جيد، لأنه يصرف انتباه العالم بعيدا عن أوكرانيا، والولايات المتحدة بحاجة إلى تخصيص الموارد – أنظمة باتريوت أو قذائف مدفعية – ومع وجود الشرق الأوسط على المحك، فمن الواضح أين ستختار الولايات المتحدة”.

ولم يستجب المتحدث باسم الحكومة الروسية على الفور لطلبات التعليق. كما رفض متحدث باسم الحوثيين التعليق على هذه التصريحات.

وتعهدت الولايات المتحدة بحماية الممرات الملاحية الدولية، وفي ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي، أطلقت تحالفًا بحريًا متعدد الجنسيات لمرافقة السفن التي تمر عبر المضيق. وبحلول أبريل/ نيسان، أنفقت نحو مليار دولار على الذخائر لتدمير الطائرات بدون طيار والصواريخ الحوثية وحماية الشحن في البحر الأحمر. ومنذ ذلك الحين، ذهبت واشنطن إلى أبعد من ذلك، حيث أرسلت في وقت سابق من هذا الشهر قاذفات بي-2 سبيريت لضرب ترسانات الحوثيين.

وتشعر الولايات المتحدة بالقلق من أن روسيا قد تعمل على تصعيد الوضع من خلال تزويد الحوثيين بصواريخ روسية مضادة للسفن أو مضادة للطائرات من شأنها أن تهدد جهود الجيش الأميركي لحماية السفن في المنطقة، ولكن لا يوجد حتى الآن أي دليل على أن روسيا فعلت ذلك.

ومنذ بدأ الحوثيون في مهاجمة السفن المرتبطة بإسرائيل قبل عام تقريبا، بدأت معظم السفن التي تقوم بهذه الرحلة الخطيرة بالقرب من أراضيهم في إيقاف إشاراتها اللاسلكية، ما أدى إلى تعقيد الجهود الرامية إلى تعقبها. وبمجرد أن تختفي السفينة، لا يمكن الوصول إلى تحركاتها المباشرة بشكل مستمر إلا من خلال التصوير عالي الجودة بالأقمار الصناعية. وتميل خدمات الأقمار الصناعية المتاحة تجاريا إلى المعاناة من فجوات في التغطية وتأخير في الإرسال.