وول ستريت جورنال: علاقة غرامية أنتجت طفلا في أمريكا وراء سقوط وزير خارجية الصين السابق

لندن- “القدس العربي”: نشرت صحيفة “وول ستريت جورنال” تقريرا لمراسلتها لينغلي وي قالت فيه إن وزير الخارجية الصيني السابق تشين غانغ عزل من منصبه بعد تحقيق داخلي أجراه الحزب الشيوعي الصيني لإقامته علاقة غرامية ولا يزال رهن التحقيق لاحتمال خرقه الأمن القومي.

ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة قالت إن المسؤولين الصينيين البارزين اطلعوا على نتائج التحقيق بشأن غانغ وإنه أقام علاقة غرامية استمرت طوال فترته كمبعوث للصين في واشنطن.

وطالما نظر للوزير السابق بأنه مقرب ومحل ثقة الرئيس الصيني شي جينبينغ، لكنه جرد من منصبه كوزير للخارجية في تموز/يوليو بدون تقديم أي إيضاحات، وبعد اختفائه من المشهد السياسي قبل شهر من عزله. وفي مرحلة من اختفائه قالت وزارة الخارجية إن تغيب تشين غانغ (57 عاما) يرجع لأسباب صحية.

واطلع المسؤولون الصينيون البارزون بمن فيها وزراء وقادة إقليميون على إحاطة، الشهر الماضي، تتضمن تحقيق الحزب الشيوعي في بخصوص تشين، الذي عمل سفيرا للصين في واشنطن في الفترة ما بين تموز/يوليو 2021 وحتى هذا العام. وأخبر المسؤولون بأن سبب عزله “قضايا تتعلق بأسلوب حياته”، وهي كناية شائعة في الحزب عن ممارسات جنسية غير لائقة، حسبما قال أشخاص.

وأخبر المسؤولون أيضا أن تشين تورط في علاقة غرامية أدت لولادة طفل في الولايات المتحدة، حسبما قال شخصان. إلا أن الحزب لم يكشف للمسؤولين أثناء تقديم نتائج التحقيق حول الوزير السابق، عن اسم المرأة والطفل. ولم تستطع الصحيفة التأكد من هوية الأم والطفل.

وقالت المصادر إن التحقيقات مستمرة بتعاون من تشين، وتركز الآن حول أثر العلاقة العاطفية وتصرفات أخرى على الأمن القومي الصيني. ولا يزال مجلس الدولة في الصين يدرج اسم الوزير السابق ضمن خمسة مستشارين، حيث لم ترد وزارة الخارجية ولا مكتب مجلس معلومات الدولة على أسئلة الصحيفة.

جاء عزل تشين الذي لم يخدم بالمنصب سوى سبعة أشهر وسط محاولات الصين التغلب على مكامن الضعف الأمني، حيث تزيد القيادة الصينية من التنافس مع الولايات المتحدة وحلفائها

وجاء عزل تشين الذي لم يخدم بالمنصب سوى سبعة أشهر وسط محاولات الصين التغلب على مكامن الضعف الأمني، حيث تزيد القيادة الصينية من التنافس مع الولايات المتحدة وحلفائها. ويقول مطلعون إن القادة البارزين في الحزب يركزون على المسؤولين الذين لهم علاقة بالأجانب والقيادة العسكرية البارزة المكلفة بمهمة تحضير الجيش للقتال. واختفى بداية الشهر الحالي وزير الدفاع لي شانغفو، وهو الشخص المسؤول عن علاقات الصين مع الدول الأخرى، وقيل إنه اعتقل للتحقيق معه. وهو ما كشفت عنه الصحيفة في وقت سابق.

وفي تموز/يوليو، تم عزل كل من قائد ومفوض قوة الصواريخ في جيش التحرير الشعبي من منصبيهما بدون أية توضيحات أو أسباب. وقال عارفون إن رجال الأعمال والاقتصاديين الذين سمح لهم في الماضي بالتحاور والتواصل مع الأجانب يجدون أنفسهم مجبرين على تقديم تفاصيل أكثر عن اللقاءات نتيجة للتدقيق المتزايد.

ويقول محللون سياسيون إن المشاكل التي تورط بها أهم دبلوماسي ومسؤولين عسكريين وكلهم صادق على تعيينهم الرئيس شي، تعتبر ضربة للزعيم الصيني وأسلوبه في الحكم الذي يقدمه كبديل عن أسلوب الغرب.

ويعاني الاقتصاد الصيني في نفس الوقت من مشكلة ثقة، لم يشهد مثلها منذ عصر الانفتاح في السبعينيات من القرن الماضي. ويقول يون سون، مدير برنامج الصين في مركز ستيمسون بواشنطن، إن الاضطرابات في المستويات العليا بالحكومة والجيش “قد تقترح عدم استقرار سياسي في الصين، في وقت تحتاج فيه للاستقرار نظرا للتباطؤ في الاقتصاد”، مضيفا “هذا يثير التساؤلات حول سيطرة شي على الوضع بشكل كامل”.

يأتي العزل المفاجئ لتشين وسط جهود حثيثة من بيجين وواشنطن تجري منذ أشهر من أجل التحضير لمشاركة الرئيس الصيني في القمة الآسيوية- الباسيفيكية في سان فرانسيسكو في نوفمبر وقمة محتملة مع بايدن

ويأتي العزل المفاجئ لتشين وسط جهود حثيثة من بيجين وواشنطن تجري منذ أشهر من أجل التحضير لمشاركة شي في القمة الآسيوية- الباسيفيكية في سان فرانسيسكو بشهر تشرين الثاني/نوفمبر وقمة محتملة مع بايدن، بحيث تكون دعما للجهود الحذرة لتحقيق استقرار في العلاقات. وعين شي وانغ يي، العضو في مكتب الحزب محل تشين. والتقى وانغ نهاية الأسبوع الماضي مع مستشار الأمن القومي جيك سوليفان بمالطة، وطمأن واشنطن بأن ذوبان الجليد على المستويات العليا سيستمر. وعرف تشين كدبلوماسي هادئ وبأسلوبه المهذب في التعامل، واختاره شي ليكون وزير خارجية البلاد، وبعد أقل من عامين اختياره ليكون سفير بيجين في واشنطن. وهو ما نظر إليه كترفيع سريع في نظام يركز على الخبرة إلى جانب الصلات السياسية. وقبل تعيينه سفيرا عمل كنائب وزير كلف بتخطيط المناسبات لشي ورافقه في العديد من رحلاته الخارجية. ولهذا كان سقوط تشين السريع محلا لتساؤلات بسبب قربه من الزعيم الصيني. وفي غياب المعلومات انتشرت الشائعات عبر منصات التواصل الإجتماعي بما فيها علاقة غرامية.

وفي النظام الصيني الغامض فإن العلاقات الجنسية غير المشروعة تستخدم أداة لتشويه المسؤولين الذين يعتبرون غير موالين للنظام. وفي حالة تشين، فإن المولود في أمريكا نتيجة للعلاقة المحرمة، يمكن أن يحد من قدرته على التعامل مع الأمريكيين، وهو ما كان سببا في سقوطه، حسبما تم إخبار مسؤولي الحزب.

في النظام الصيني الغامض تستخدم العلاقات الجنسية غير المشروعة أداة لتشويه المسؤولين الذين يعتبرون غير موالين للنظام

وشدد شي في الفترة الماضية الشروط على المسؤولين الذين يملكون أرصدة مالية في الخارج أو عقارات. ويهدف ذلك للتقليل من المخاطر الجيوسياسية وسط مخاوف من تحول مسؤولين بأرصدة في الخارج لتهمة لو أرادت الولايات المتحدة والقوى الغربية فرض عقوبات ضدهم، تماما كما حدث مع موسكو بعد غزوها لأوكرانيا.

إضافة لهذا، فقد ركز شي خلال أكثر من عقد بالحكم على مكافحة الفساد وانتشار قصص عن الحياة الباذخة للمسؤولين والنساء والعشيقات، بشكل أثار السخرية من قيادة الحزب. وقال شي في لقاء م مسؤولين بارزين في بداية حكمه “أيها الناس، إما أن تضيعوا أنفسكم في الأكل والشرب حتى القبر أو بين الشراشف”.