وول ستريت جورنال: مجموعة فاغنر الروسية تخطط لإرسال منظومة دفاع جوي إلى حزب الله

نيويورك- “القدس العربي”: قالت صحيفة “وول ستريت جورنال” إن الولايات المتحدة قلقة للغاية من احتمال حصول حزب الله في لبنان على نظام دفاع جوي من مجموعة فاغنر الروسية.

وكشفت الصحيفة، القريبة من الاستخبارات الأمريكية، أن الولايات المتحدة تراقب المحادثات بين الجماعات بشأن نظام SA-22 بانتسير، بينما يواصل حزب الله إطلاق النار على إسرائيل.

وبحسب ما ورد، يشعر مسؤولو المخابرات الأمريكية بالقلق من أن مجموعة فاغنر شبه العسكرية الروسية يمكن أن تزود حزب الله بنظام دفاع جوي متقدم، حيث تواصل الجماعة القريبة من إيران إطلاق الصواريخ وقذائف الهاون على إسرائيل.

وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال يوم الخميس أن المخابرات الأمريكية تراقب المحادثات بين فاغنر وحزب الله، وتعتقد أن المجموعة الروسية يمكن أن ترسل صواريخ SA-22 إلى لبنان – على الرغم من أنها لا تعتقد أن أي عملية نقل من هذا القبيل قد حدثت بالفعل.

SA-22، والمعروفة أيضًا باسم بانتسير، هي بطارية دفاع جوي قصيرة المدى محمولة على شاحنة قادرة على إسقاط الطائرات والمروحيات والصواريخ الباليستية بدون طيار وصواريخ كروز.

ووفقاً لوسائل إعلام أمريكية وإسرائيلية، من المعتقد أنه تم نشر العديد من صواريخ SA-22 في سوريا، وبحسب ما ورد تم تدمير بعضها في غارات إسرائيلية في السنوات الماضية.