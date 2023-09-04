وول ستريت جورنال: مسؤولون غربيون يعتزمون تحذير الإمارات بشأن التجارة مع روسيا

نقلت صحيفة وول ستريت جورنال اليوم الاثنين عن مسؤولين أمريكيين وأوروبيين القول إن مسؤولين من الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي يعتزمون الضغط بشكل مشترك على الإمارات هذا الأسبوع لوقف شحنات البضائع المتوجهة إلى روسيا والتي يمكن أن تساعد موسكو في حربها ضد أوكرانيا.

وأشار التقرير إلى أن مسؤولين من واشنطن وعواصم أوروبية سيبدأون اليوم الاثنين زيارة الإمارات في إطار حملة جماعية عالمية لإبقاء المنتجات ذات الاستخدام المزدوج التي يمكن استعمالها في أنشطة مدنية وعسكرية بعيدا عن أيدي الروس، بما في ذلك رقائق الكمبيوتر والمكونات الإلكترونية.

(رويترز)