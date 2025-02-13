وول ستريت جورنال: واشنطن رصدت خطة إسرائيلية لضرب منشآت إيران النووية

أنقرة: ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال، الأربعاء، أن الاستخبارات الأمريكية أعدت تقريرا يتحدث عن تخطيط إسرائيل لشن هجمات على المنشآت النووية الإيرانية.

واستنادا إلى مصادر مطلعة على معلومات استخباراتية، قالت الصحيفة إن الاستخبارات الأمريكية أعدت تقريرا يفيد بأن إسرائيل تستعد لشن هجمات على إيران.

وأشار التقرير إلى أن خطر الهجوم الإسرائيلي على إيران زاد في الأيام الأخيرة من ولاية الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن التي انتهت في 20 يناير/ كانون الثاني الماضي.

كما ذكر أن البنية التحتية العسكرية الإيرانية “ضعفت” في الفترة الأخيرة، محذرا من احتمال تصاعد الأنشطة العسكرية في الشرق الأوسط.

وفي تقرير آخر، رصدت الاستخبارات الأمريكية أن إسرائيل كانت تستعد لاستهداف المنشآت النووية الإيرانية في الأيام الأولى لتولي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منصبه.

وأفاد التقرير بأن إسرائيل تخطط لشن “هجمات كبيرة” على المنشآت النووية الإيرانية بهدف إضعاف إيران.

ولفتت مصادر مطلعة على التقرير الاستخباراتي إلى أن ترامب أكثر احتمالا لدعم الهجمات مقارنة ببايدن، مما قد يدفع إسرائيل للضغط على إدارته للحصول على الدعم.

وأكدت تلك المصادر أن إسرائيل ستحتاج إلى الدعم العسكري الأمريكي والإمدادات اللوجستية في حال تنفيذ الهجمات.

(الأناضول)