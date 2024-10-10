وول ستريت جورنال: واشنطن محبطة من إسرائيل بسبب عدم مشاركتها معلومات بشأن خطط الانتقام من إيران

واشنطن- “القدس العربي”: ناقش الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأربعاء، الرد العسكري الإسرائيلي المرتقب ضد إيران، في أول مكالمة هاتفية بينهما منذ أكثر من شهر، حيث تسعى الإدارة الأمريكية إلى إقناع تل أبيب بعدم ضرب المنشآت النفطية أو المواقع النووية في طهران.

مسؤولون أمريكيون: لا نعرف حتى الآن توقيت الضربة أو الأهداف التي قد تضربها إسرائيل

وقال بيان للبيت الأبيض إن بايدن جدد “التزامه الراسخ بأمن إسرائيل”، وأدان الهجوم الصاروخي الباليستي الذي شنته إيران على إسرائيل الأسبوع الماضي.

وقال مسؤول إسرائيلي إنهما ناقشا خطط تل أبيب للرد خلال المكالمة التي استمرت نصف ساعة. ولكن لم تشر الولايات المتحدة ولا إسرائيل إلى أن الزعيمين توصلا إلى اتفاق بشأن الهجوم المخطط له. وجاء في البيان الأمريكي أنهما: “اتفقا على البقاء على اتصال وثيق خلال الأيام المقبلة”، حسبما أفادت صحيفة “وول ستريت جورنال”.

وأكد بايدن على الحاجة إلى “ترتيب دبلوماسي” للسماح للإسرائيليين واللبنانيين النازحين بسبب القتال بالعودة إلى مناطقهم، بحسب البيت الأبيض. وحث إسرائيل على تقليل الخسائر المدنية في الغارات الجوية خاصة على العاصمة بيروت، كما ناقش “الحاجة الملحة إلى تجديد الدبلوماسية” لتحقيق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وبحسب ما ورد، يشعر المسؤولون الأمريكيون بالإحباط لأنهم فوجئوا مراراً بالأعمال العسكرية الإسرائيلية في غزة ولبنان، ويسعون إلى تجنب المزيد من التصعيد. وكان البعض يأمل بأن تتعرف واشنطن على المزيد بشأن ما تفكر فيه إسرائيل خلال اجتماع مقرر يوم الأربعاء بين وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت ونظيره الأمريكي لويد أوستن في واشنطن، إلا أنه أرجأ زيارته، حسبما أعلن البنتاغون.

وقال مسؤول إسرائيلي إن نتنياهو منع غالانت من المغادرة إلى الولايات المتحدة مساء الثلاثاء، بينما واصلت إسرائيل التخطيط لعمليتها ضد إيران. وقال مسؤولون أمريكيون إنهم لا يعرفون حتى الآن توقيت الضربة أو الأهداف التي قد تستهدفها إسرائيل.

وكانت إسرائيل شنت الشهر الماضي ضربة ضد زعيم حزب الله اللبناني حسن نصر الله دون إبلاغ الولايات المتحدة مسبقًا. وقد فاجأت هذه الضربة، التي وقعت في الوقت الذي كانت فيه واشنطن تأمل في الانتهاء من خطة وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان، كبار المسؤولين في الإدارة.

وقال أوستن، عندما أبلغه غالانت خلال مكالمة هاتفية بالهجوم الذي استهدف نصر الله: “عفوا، ماذا قلت؟”، وفقًا لمسؤولين أمريكيين مطلعين على المحادثة. وخلال مكالمة ثانية في اليوم نفسه، سأل أوستن غالانت عما إذا كانت إسرائيل مستعدة لأن تكون “وحيدة” عندما يتعلق الأمر بالدفاع عن نفسها، نظرًا لعدم وجود إشعار.

مسؤولون أمريكيون: وزير الدفاع أوستن شعر بالإحباط لأن الولايات المتحدة لم يكن لديها الوقت الكافي لتمركز قواتها حتى تتمكن من الدفاع عن إسرائيل، أو حماية القوات الأمريكية القريبة في المنطقة

وقال مسؤولون دفاعيون إن الوزير الأمريكي شعر بالإحباط لأن بلاده لم يكن لديها الوقت الكافي لتمركز قواتها حتى تتمكن من الدفاع عن إسرائيل، أو حماية القوات الأمريكية القريبة في المنطقة.

وأشارت “وول ستريت جورنال” إلى أنه يُنظر إلى الوزير غالانت على نطاق واسع، باعتباره الزعيم الإسرائيلي الأكثر استجابة لمخاوف الولايات المتحدة بشأن استمرار إسرائيل في شن الحرب على غزة، وخاصة فيما يتصل بزيادة المساعدات الإنسانية إلى القطاع، ووضع خطة لحكمه بعد الحرب. وكان أوستن وغالانت على اتصال وثيق على مدى العام الماضي، حيث كانا يتحدثان هاتفياً عدة مرات في الأسبوع أحياناً، ويُعتَقد عموماً أن علاقتهما طيبة.

ولكن المسؤولين الأمريكيين لم يقولوا ما إذا كانوا قد حصلوا على تأكيدات من إسرائيل بأنها ستخطر واشنطن قبل الضربة المتوقعة على إيران، بل إنهم أشاروا إلى محادثات متكررة بين كبار مسؤولي البلدين. وقالت المتحدثة باسم البنتاغون سابرينا سينغ يوم الثلاثاء، إن أوستن وغالانت تحدثا أكثر من 80 مرة على مدار العام الماضي.

وقال مسؤولون أمريكيون إنه كان من المتوقع أن يطرح غالانت بعض التفاصيل المتعلقة بخطة الضربة، بما في ذلك الأهداف المحتملة، خلال اجتماع واشنطن يوم الأربعاء.