وول ستريت جورنال: 10% من موظفي “أونروا” لديهم صلات بحماس

تل أبيب- غزة: ذكر تقرير إعلامي أمريكي يوم الاثنين أن مدى الصلات المشتبه بها بين موظفي وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) ونشطاء حركة “حماس” في قطاع غزة أكبر مما كان مفترضا في السابق.

وأفادت صحيفة وول ستريت جورنال يوم الاثنين، نقلا عن تقارير استخباراتية، بأن حوالي 10% من حوالي 12 ألف عامل إغاثة تابع للأونروا يعملون في قطاع غزة لديهم صلات بحماس أو الجهاد الإسلامي، هذا بالإضافة إلى 12 موظفا في الأونروا قيل إن لهم صلة مباشرة بهجمات “حماس” في إسرائيل في 7 تشرين الأول/ أكتوبر.

وتسببت الاتهامات الموجهة إلى الموظفين لتورطهم المزعوم في هجوم حماس بغضب في جميع أنحاء العالم. وردا على ذلك، علقت العديد من الدول مؤقتا مدفوعاتها للوكالة، بما في ذلك ألمانيا وبريطانيا والمملكة المتحدة وفرنسا.

وقال المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية إيلون ليفي على منصة التواصل الاجتماعي “إكس”، تويتر سابقا، في وقت متأخر من يوم الاثنين: “لقد انتقلنا من قول إنه 12 عنصرا فاسدا فقط إلى عفوا، لقد نسينا صفرين، إنه 1200 عنصر فاسد… صدقوني، هناك المزيد”.

واتهم ليفي الأونروا بأنها ملاذ لأيديولوجية حماس.

واستندت المعلومات الواردة في التقارير الاستخباراتية إلى بيانات الهاتف المحمول واستجواب مقاتلي حماس الأسرى والوثائق التي تم استردادها من المقاتلين القتلى، حسبما ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال.

وأضافت أنه تم إبلاغ الحكومة الأمريكية بالملف الاستخباراتي. ومن بين 12 موظفا يزعم تورطهم في هجوم حماس في 7 تشرين الأول/ أكتوبر، كان سبعة منهم معلمين في المدارس الابتدائية أو الثانوية، بمن فيهم معلمان للرياضيات ومعلمان للغة العربية، حسبما أفادت الصحيفة الأمريكية.

(د ب أ)