وول مارت تتعهد بمليون دولار لدعم إسرائيل

نيويورك: تعهدت مؤسسة وول مارت، الذراع الخيرية لمتاجر التجزئة الأمريكية، بتقديم مليون دولار لمنظمة ” نجمة داود الحمراء” الإسرائيلية.

وتنضم وول مارت بهذا التبرع، الذي أوردته صحيفة جيروزاليم بوست، إلى قائمة من الشركات الأمريكية الكبرى التي تعهدت بدعم إسرائيل، ومن بين الشركات التي تعهدت بتقديم الدعم يو.بي.إس وغولدمان ساكس وجيفريز.

ولا توجد متاجر لوول مارت في إسرائيل، لكنها توظف 171 شخصا هناك يعملون لصالح ذراعها التكنولوجي وول مارت غلوبال تك وعمليات وول مارت في الولايات المتحدة وأعمال فليبكارت في الهند.

(وكالات)