سياسة | دولي

ويتكوف: التخصيب والتسلّح النووي لإيران من الخطوط الحمراء لأمريكا

25 - يونيو - 2025

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واشنطن: قال مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، في مقابلة مع شبكة (سي إن بي سي) اليوم الأربعاء، إن أنشطة إيران في التخصيب والتسلّح النووي تمثل خطوطًا حمراء بالنسبة للولايات المتحدة، معربًا عن أمله في التوصل إلى اتفاق سلام شامل مع طهران.

وأضاف: “لا يمكننا السماح بتسلّح إيران نوويًا… سيؤدي ذلك إلى زعزعة استقرار المنطقة بأكملها، وسيدفع الجميع حينها إلى السعي لامتلاك قنبلة نووية، وهذا ببساطة أمر لا يمكننا قبوله”.

(رويترز)

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  1. يقول مراقب محايد:
    يونيو 25, 2025 الساعة 10:10 م

    و ماذا عن ترسانة اسرائيل النووية ،،هل تجروء امريكا أن تسأل عنها

    رد

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