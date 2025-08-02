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ويتكوف يبلغ عائلات الأسرى في غزة بالعمل على “صفقة تبادل شاملة”- (فيديو)

منذ ساعة واحدة

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أبلغ ستيف ويتكوف مبعوث الرئيس الأمريكي للشرق الأوسط عائلات الأسرى الإسرائيليين، السبت، بالعمل على “صفقة شاملة تعيد جميع الأسرى” من قطاع غزة، عوضا عن الصفقات الجزئية.

جاء ذلك خلال لقاء جمع الطرفين على هامش زيارة أجراها ويتكوف إلى ما تُسمى “ساحة المختطفين” في مدينة تل أبيب (وسط)، التي كانت تشهد مظاهرة تطالب بإعادة الأسرى من غزة، وفق القناة “12” العبرية الخاصة.

وأوضحت القناة أن روبي حين، والد الجندي الأسير بغزة إيتاي حين، قال عقب لقائه المبعوث الأمريكي: “أكد ويتكوف وجود توافق بين المصلحتين الأمريكية والإسرائيلية، يتمثل في صفقة شاملة لإعادة الجميع وإنهاء الحرب” عوضا عن الصفقات الجزئية.

وأضاف أن ويتكوف “لم يذكر أي هدف آخر، ولا أي مبادرة أخرى” بهذا الخصوص.

وتابع: “نحن العائلات سعداء جدا بسماع أن هناك خطة. ويتكوف لم يفصّل ما هي، ويمكن تفهّم السبب. هم يأملون أن تكون الخطة جيدة، وتتمكن خلال مدة قصيرة من إعادة أحبائنا إلى الوطن”.

(الأناضول)

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  1. يقول فصل الخطاب:
    أغسطس 2, 2025 الساعة 3:11 م

    ههه ويتكوف الصهيوني الأمريكي يكذب باستمرار ليلا ونهارا سرا وجهارا عليكم اللعنة يا عصابة الشر الصهيو أمريكية الغربية النازية الفاشية الدموية المجرمة التي تبيد الحجر والبشر في فلسطين منذ 1948 بواسطة هذه العصابة القذرة التي جلبوها من شوارع أروربا القذرة حافية عارية ليسرقوا بها أرض فلسطين من الفلسطينيين أبناء الأرض الشرعيين و الحقيقيين منذ 1948 ✌️🇵🇸☹️☝️🔥🐒🚀

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  2. يقول فصل الخطاب:
    أغسطس 2, 2025 الساعة 3:43 م

    هه هذا الرجل لا يكف عن الكذب والنفاق تماما كالنتن ياهو كبيرهم الذي علمهم الكذب عصابة الشر الصهيو أمريكية الغربية النازية الفاشية الدموية المجرمة التي تبيد الحجر والبشر في فلسطين منذ 1948 ✌️🇵🇸☹️☝️🔥🔥🐒🚀

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