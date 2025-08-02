ويتكوف يبلغ عائلات الأسرى في غزة بالعمل على “صفقة تبادل شاملة”- (فيديو)

أبلغ ستيف ويتكوف مبعوث الرئيس الأمريكي للشرق الأوسط عائلات الأسرى الإسرائيليين، السبت، بالعمل على “صفقة شاملة تعيد جميع الأسرى” من قطاع غزة، عوضا عن الصفقات الجزئية.

جاء ذلك خلال لقاء جمع الطرفين على هامش زيارة أجراها ويتكوف إلى ما تُسمى “ساحة المختطفين” في مدينة تل أبيب (وسط)، التي كانت تشهد مظاهرة تطالب بإعادة الأسرى من غزة، وفق القناة “12” العبرية الخاصة.

وأوضحت القناة أن روبي حين، والد الجندي الأسير بغزة إيتاي حين، قال عقب لقائه المبعوث الأمريكي: “أكد ويتكوف وجود توافق بين المصلحتين الأمريكية والإسرائيلية، يتمثل في صفقة شاملة لإعادة الجميع وإنهاء الحرب” عوضا عن الصفقات الجزئية.

وأضاف أن ويتكوف “لم يذكر أي هدف آخر، ولا أي مبادرة أخرى” بهذا الخصوص.

وتابع: “نحن العائلات سعداء جدا بسماع أن هناك خطة. ويتكوف لم يفصّل ما هي، ويمكن تفهّم السبب. هم يأملون أن تكون الخطة جيدة، وتتمكن خلال مدة قصيرة من إعادة أحبائنا إلى الوطن”.

🔴 ABD’nin Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Tel Aviv’deki “Kaçırılanlar Meydanı”na ulaştı. Gazze’de tutulan rehinelerin aileleri burada toplanarak esir takası anlaşması yapılması çağrısında bulundu. Telegram: https://t.co/uu7YiRMwAw pic.twitter.com/xRLIwTgTTw — Stratejik Gündem (@StrtejikG) August 2, 2025

(الأناضول)