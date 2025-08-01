ويتكوف يزور مركزا لتوزيع المساعدات في مدينة رفح 

القدس: زار المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، صباح الجمعة، مركزا لتوزيع المساعدات الغذائية يتبع لما يعرف بـ”مؤسسة غزة الإنسانية” في مدينة رفح جنوبي القطاع.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، بينها هيئة البث الرسمية وقناة “12” الخاصة، أن قافلة ويتكوف وصلت إلى محور “موراج” شمال رفح، حيث تفقد مركزا لتوزيع الغذاء.

واعتبرت حركة حماس، الخميس، زيارة ويتكوف لقطاع غزة “استعراضا دعائيا” بهدف احتواء الغضب المتصاعد إزاء الشراكة الأمريكية الإسرائيلية في تجويع فلسطينيي القطاع.

لا يزور ويتكوف غزة المُجوعة ..

بل يزور البؤرة الاستيطانية الاسرائيلية الأمريكية على شكل ” مركز توزيع مساعدات “… pic.twitter.com/zFI9tjvNYm — Muna Omari منى العمري (@MonaOmary) August 1, 2025

والخميس، وصل ويتكوف إلى إسرائيل في زيارة غير معلنة المدة، التقى خلالها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

ويؤكد الفلسطينيون أن آلية توزيع مساعدات عبر “مؤسسة غزة الإنسانية”، المستمرة منذ 27 مايو/ أيار الماضي بدعم إسرائيلي، تهدف إلى تجميعهم وإجبارهم على التهجير من أراضيهم، تمهيدا لإعادة احتلال غزة.

ومنذ بدء هذه الآلية وصل المستشفيات 1330 شهيدا فلسطينيا وأكثر من 8818 جريحا، جراء إطلاق الجيش الإسرائيلي بشكل متكرر النار على فلسطينيين ينتظرون الحصول على مساعدات، حسب وزارة الصحة.

(الأناضول)