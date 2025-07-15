“ويز إير” تعلن انسحابها من أبو ظبي في ظل التوترات الإقليمية

دبي: أعلنت شركة الطيران منخفض التكلفة “ويز إير” يوم الإثنين أنها تعتزم تعليق جميع عمليات الطيران المحلية المنطلقة من أبو ظبي، وسط ضغوطات جيوسياسية وتطورات تشغيلية تؤثر على هوامش أرباحها.

وظل مطار زايد الدولي في العاصمة الإماراتية أبو ظبي متواريا في ظل نجاح جاره في دبي، الذي يُعدّ أكثر المطارات ازدحاما في العالم من حيث حركة السفر الدولية.

وتأتي خطوة “ويز إير” بإنهاء عملياتها في مركزها التشغيلي بأبو ظبي، ابتداء من أول سبتمبر/ أيلول المقبل، ضمن استراتيجية تركيزها على أسواقها الأساسية في أوروبا الوسطى والشرقية، بحسب ما أعلنت الشركة المجرية في منشور على منصة “إكس”.

ويأتي هذا الإعلان بعد الحرب التي استمرت 12 يوما الشهر الماضي بين إسرائيل وإيران، والتي هزت المنطقة وأدت إلى إغلاق مجالات جوية، ما أربك شركات الطيران.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة “ويز إير”، جوزيف فارادي، في بيان: “لقد كانت لنا رحلة رائعة في الشرق الأوسط”، لكنه أضاف أن “البيئة التشغيلية قد تغيرت بشكل كبير”.

وأضاف فارادي: “القيود في سلاسل التوريد، وعدم الاستقرار الجيوسياسي، والوصول المحدود إلى الأسواق، كلها عوامل جعلت من الصعب بشكل متزايد الحفاظ على طموحاتنا الأصلية”.

يُذكر أن فرع “ويز إير” في أبو ظبي، الذي تم إنشاؤه بالشراكة مع شركة أبو ظبي التنموية القابضة (المملوكة للحكومة)، كان أول مشروع للشركة خارج أوروبا.

ولم تردّ سلطة مطارات أبو ظبي على طلب للتعليق. وظل مطار زايد متأخرا عن مطار دبي الدولي، الذي استقبل 3ر92 مليون مسافر العام الماضي، مقارنة بـ 8ر28 مليون فقط لمطار زايد.

(أ ب)