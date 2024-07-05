«ويستمر الوعد»: رسائل فنية داعمة لفلسطين يحملها مهرجان جرش للثقافة والفنون

عمان – «القدس العربي» : كشفت اللجنة العليا لمهرجان جرش للثقافة والفنون عن إقامة فعاليات الدورة الثامنة والثلاثين في الفترة من 24 الشهر الجاري وحتى 3 الشهر المقبل.

وقال مدير المهرجان أيمن سماوي، في بيان صحافي، إن الدورة الثامنة والثلاثين ستحمل شعار «ويستمر الوعد».

ووعد أنها ستكون مختلفة ومميزة، وذلك لأمرين أولهما أنها تتزامن مع مناسبات وطنية أردنية مهمة مفصلية.

أما الأمر الثاني فهو استمرار التضامن الأردني مع أهلنا في فلسطين، لا سيما في ظل العدوان الإسرائيلي الغاشم على أهلنا في قطاع غزة، من خلال فعاليات المهرجان وأنشطته التي ستحتوي على رسائل فنية وثقافية داعمة لصمودهم، انطلاقًا من الموقف الأردني الثابت بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني في هذا الصدد، وجهود جلالته الدؤوبة للوقف الفوري للعدوان وحماية المدنيين، وتأمين استدامة وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى القطاع.

وأوضح أن الافتتاح سيتضمن فعاليات وعروضاً تروي السردية الوطنية الأردنية من خلال التطورات المفصلية التي تحققت في مختلف القطاعات.

ولفت إلى أن الدورة الحالية، استهدفت رفع نصاب الثقافة والفنون، ولن تتضمن حفلات غنائية في المسرح الجنوبي، كما سيخصص ريع تذاكر الدخول للمهرجان للهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، إضافة إلى اقتطاع مبالغ مالية من ثمن اللوحات التي ستباع في معرض الفن التشكيلي لفنانين عرب، دعماً لجهودها الإغاثية وخصوصاً في قطاع غزة.

مؤكدا أن هذه الدورة، ستوفر فرصًا تشغيلية للعديد من القطاعات من أبناء المجتمع المحلي، وستعمل على تمكين مئات من سيدات المجتمع من خلال بيع منتوجاتهن مباشرة لرواد وزوار المهرجان، إضافة إلى المئات من الحرفيين وما يقارب الألف مشارك من كافة الحقول الفنية، من فرق تراثية وفرق موسيقية ومسرحية وغيرها.

وأوضح أن برنامج المهرجان، سيشهد إقامة فعاليات فلسطينية عديدة، تأتي في مقدمتها فرقة «صول» القادمة إلى المهرجان من قطاع غزة، لافتا إلى أن هذه الفرقة التي قاومت الموت بالغناء من فوق أنقاض المنازل المدمرة في القطاع، ستقف لتشدو أمام جمهور المهرجان، لتؤكد أن حتمية البقاء لأهل غزة وقدرتهم على الحياة والاستمرار، رغم هول الحرب.

ويشهد المسرح الشمالي والساحة الرئيسة عدا من النجوم أعرب بينهم: عمر العبداللات، واللبناني مارسيل خليفة، والفلسطينية سناء موسى، واللبنانية أميمة الخليل، واللبنانية هبة طوجي، وحسين السلمان، والسورية فايا يونان، وسعد أبو تايه، ويحيى صويص، ورامي شفيق، وديانا كرزون، ونداء شرارة، والمصرية عفاف راضي، العازف الأردني العالمي زيد ديرانيه، واللبنانية هيام يونس.