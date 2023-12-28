ويستهام يسقط أرسنال بثنائية في عقر داره ويحرمه من استعادة قمة الدوري الإنكليزي

لندن: حسم ويستهام يونايتد (الديربي اللندني)، الذي جمعه مع مضيفه وجاره اللدود أرسنال، وحرمه من استعادة قمة جدول ترتيب الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم، بعدما تغلب عليه 2 / صفر، مساء الخميس، في المرحلة الـ19 للمسابقة.

وافتتح التشيكي توماس سوسيك التسجيل لمصلحة ويستهام بهدف مثير للجدل في الدقيقة 13، قبل أن يضيف زميله اليوناني قونسطانطينوس مافروبانوس الهدف الثاني للفريق الضيف في الدقيقة 55.

وأضاع الجزائري سعيد بن رحمة ركلة جزاء لويستهام في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

وارتفع رصيد ويستهام، الذي حقق فوزه العاشر في البطولة خلال الموسم الحالي والثالث على التوالي، إلى 33 نقطة، ليتقدم للمركز السادس في ترتيب البطولة.

في المقابل، توقف رصيد أرسنال، الذي تكبد خسارته الثالثة في المسابقة هذا الموسم، عند 40 نقطة في المركز الثاني، بفارق نقطتين خلف ليفربول (المتصدر).

(د ب أ)