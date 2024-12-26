ويستهام يضاعف جراح ساوثهامبتون بالدوري الإنكليزي

لندن: ضاعف ويستهام يونايتد من جراح مضيفه ساوثهامبتون في بطولة الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.

وانتزع ويستهام انتصارا ثمينا من ملعب ساوثهامبتون بنتيجة 1 / صفر، اليوم الخميس، في المرحلة الثامنة عشر للمسابقة، على ملعب (سينت ماري).

وتقمص جارود بوين دور البطولة في المباراة، عقب تسجيله هدف ويستهام الوحيد في الدقيقة 53، فيما فشلت محاولات ساوثهامبتون لإدراك التعادل على الأقل خلال الوقت المتبقي من اللقاء.

وارتفع رصيد ويستهام، الذي تعادل في مباراتيه الماضيتين بالمسابقة، إلى 23 نقطة، ليتقدم للمركز الثالث عشر بترتيب المسابقة مؤقتا لحين انتهاء باقي مباريات المرحلة.

في المقابل، توقف رصيد ساوثهامبتون، الذي تلقى خسارته الـ14 في البطولة هذا الموسم مقابل فوز وحيد و3 تعادلات، عند 6 نقاط، ليظل قابعا في مؤخرة الترتيب، ويتأزم موقفه مبكرا من البقاء بالمسابقة.

(د ب أ)