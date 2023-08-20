ويستهام ينتزع فوزا صعبا على تشيلسي في الدوري الإنكليزي

لندن: انتزع فريق ويستهام فوزا صعبا على ضيفه تشيلسي 3 / 1 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، في الجولة الثانية من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل 1/1، حيث تقدم ويستهام بهدف سجله نايف أكرد في الدقيقة السابعة، وتعادل تشيلسي عن طريق كارني تشوكويميكا في الدقيقة 28.

وفشل تشيلسي في الخروج من هذا الشوط متقدما بعدما أهدر إنزو فرنانديز ركلة جزاء في الدقيقة 43.

وفي الشوط الثاني، تمكن فريق ويستهام من تسجيل الهدف الثاني عن طريق ميشيل أنطونيو في الدقيقة 53.

ورغم النقص العددي في صفوف ويستهام، بعد طرد نايف أكرد في الدقيقة 67، غير أنه تمكن من تسجيل الهدف الثالث عن طريق لوكاس باكيتا في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع للمباراة من ركلة جزاء.

ورفع ويستهام رصيده إلى أربع نقاط، حيث تعادل في الجولة الأولى مع بورنموث 1/1.

في المقابل توقف رصيد تشيلسي عند نقطة واحدة فقط حصدها من التعادل مع ليفربول 1/1 في الجولة الأولى.

ولن يشارك تشيلسي في أي بطولة أوروبية هذا الموسم ،بعدما احتل المركز الثاني عشر في جدول ترتيب الدوري الإنكليزي في الموسم الماضي.

فيما يشارك ويستهام في الدوري الأوروبي هذا الموسم، بعدما توج بلقب دوري المؤتمر الأوروبي في الموسم الماضي.

(د ب أ)