ويستهام يواصل الابتعاد عن مراكز المؤخرة بثنائية في ليستر سيتي بالدوري الإنكليزي

لندن: واصل ويستهام يونايتد ابتعاده عن مراكز المؤخرة في بطولة الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم، بعدما حقق فوزا ثمينا ومستحقا بنتيجة 2 / صفر على ضيفه ليستر سيتي، اليوم الخميس، في ختام منافسات المرحلة الـ27 للمسابقة.

وافتتح التشيكي توماس سوسيك التسجيل لويستهام في الدقيقة 21، فيما جاء الهدف الثاني للفريق اللندني عبر النيران الصديقة، بعدما أحرز المدافع الدنماركي يانيك فيسترغارد، لاعب ليستر، هدفا عكسيا في الدقيقة 43.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد ويستهام، الذي حقق فوزه الثاني على التوالي والتاسع في المسابقة هذا الموسم، مقابل 6 تعادلات و12 خسارة، إلى 33 نقطة، ليتقدم للمركز الخامس عشر.

في المقابل، تجمد رصيد ليستر، الذي نال خسارته الـ18 في المسابقة هذا الموسم مقابل 4 انتصارات و5 تعادلات، عند 17 نقطة في المركز التاسع عشر (قبل الأخير)، وهذه الهزيمة هي الرابعة على التوالي، التي يتكبدها الفريق في البطولة.

(د ب أ)