«ويكيبيديا» تعتبر «رابطة مكافحة التشهير» اليهودية مصدرا غير موثوق للصراع الإسرائيلي الفلسطيني

لندن – «القدس العربي»: قرر محررو ويكيبيديا اعتبار واحدة من أبرز المنظمات المدافعة عن اليهود في الولايات المتحدة، وهي «رابطة مكافحة التشهير» «أي دي أل»، «مصدرًا غير موثوق» فيما يتعلق بالصراع الإسرائيلي- الفلسطيني.

وصوّت محررو الموقع بتأييد تصنيف الرابطة بـ «غير موثوقة بشكل عام» فيما يتعلق بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وإضافتها إلى قائمة المصادر المحظورة والمحظورة جزئيا.

وعلقت صحيفة «إسرائيل هيوم» الإسرائيلية اليمينية على ذلك بالقول إن ذلك يعني «أنه من الآن فصاعدًا لن يكون من الممكن الاقتباس من بيانات أو تصريحات «أي دي أل» في المقالات المنشورة على ويكيبيديا، باستثناء الحالات الاستثنائية.

وأضافت «هكذا، تنضم المنظمة إلى قائمة تشمل وسائل الإعلام المملوكة للدولة في روسيا، والتغطية السياسية لفوكس، ومراجعات أمازون، وكلها مصنفة على أنها «مصادر غير موثوقة» على ويكيبيديا.

وذكرت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية أن قرار محرري ويكيبيديا «يعني أن واحدة من أبرز مجموعات الدفاع عن اليهود وأقدمها في الولايات المتحدة تُجمع الآن في تصنيف واحد مع جهات تعتبَر مصدرا للدعاية أو المعلومات المضللة في نظر الموسوعة الإلكترونية»، حسب تقرير لموقع «الجزيرة. نت».

وأوضحت «هآرتس» أن «العشرات من محرري ويكيبيديا المشاركين في المناقشة يعتقدون أنه لا ينبغي الاستشهاد برابطة مكافحة التشهير للحصول على معلومات صحيحة عن معاداة السامية، لأنها تعمل في المقام الأول كمنظمة مؤيدة لإسرائيل وتميل إلى تصنيف الانتقاد المشروع لإسرائيل على أنه معاداة للسامية».

وركز المحررون المؤيدون للحظر على سلوك رابطة مكافحة التشهير في أعقاب 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي والعدوان الإسرائيلي على غزة وموجة المظاهرات المؤيدة للفلسطينيين في حرم الجامعات الأمريكية والغربية.

وقال العديد من المحررين إن الرابطة قوّضت مصداقيتها من خلال تغيير كيفية تصنيفها الحوادث المعادية للسامية، إذ ضمت إلى قوائمها العديد من الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين، واستشهد آخرون بتصريحات للرئيس التنفيذي للرابطة جوناثان غرينبلات الذي ادعى أن المشاركين في احتجاجات الطلاب وكلاء لإيران، وقارن الكوفية الفلسطينية بالصليب المعقوف.

وردا على ذلك قالت رابطة مكافحة التشهير في بيان إن قرار موقع ويكيبيديا كان نتيجة «حملة لنزع الشرعية عن الرابطة»، وإن محرري الموقع المعارضين لقرار الحظر «قدموا دحضا لكل ادعاء تم تقديمه في مبررات الحظر بالاستناد إلى مصادر موثوقة، ولكن يبدو أن الحقائق لم تعد مهمة» .

وأضاف البيان «هذا تطور محزن للبحث والتعليم، لكن الرابطة لن تتراجع في المعركة القديمة ضد معاداة السامية وجميع أشكال الكراهية» . لكن صحيفة «إسرائيل هيوم» نقلت عن أحد المحررين المعروفين باسم «لوكي»، «الذي حرر أكثر من 3000 مقالة على ويكيبيديا: «المنظمة منحازة جدًا تجاه إسرائيل، إلى الحد الذي يجعلها غالبًا تعمل كمنظمة ضغط مؤيدة لإسرائيل». وأضاف: «هذا يعيق قدرتها على الإبلاغ بدقة عن الحقائق المتعلقة بالأشخاص والمنظمات التي تختلف معها في هذا الشأن، وخاصة اليهود غير الصهاينة أو المعادين للصهيونية».