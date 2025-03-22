ويلز تضرب كازاخستان بثلاثية في انطلاقة مشوارهما بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026

كارديف: بدأ منتخب ويلز مشواره في التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم 2026 بالولايات المتحدة وكندا والمكسيك بفوز كبير على ضيفه كازاخستان بنتيجة 3 / 1 ضمن منافسات المجموعة العاشرة، اليوم السبت.

تقدم منتخب ويلز بهدف مبكر سجله دانييل جيمس بعد مرور تسع دقائق، وأدرك الضيوف التعادل بهدف سجله أسخات تاجيبيرجن في الدقيقة 32 من ركلة جزاء.

وبعد مرور دقيقتين من الشوط الثاني، تقدم منتخب ويلز مجددا بهدف بن ديفيز، وأكمل رابي ماتوندو ثلاثية أصحاب الأرض بهدف في الدقيقة 90 .

بهذا الفوز يتقاسم منتخب ويلز صدارة المجموعة متساويا مع مقدونيا الشمالية الفائز على ليختنشتاين بنفس النتيجة في وقت سابق، اليوم السبت.

وسيحل منتخب ويلز ضيفا على مقدونيا الشمالية في الجولة الثانية يوم الثلاثاء المقبل، بينما يخرج منتخب كازاخستان لمواجهة أخرى خارج ملعبه أمام ليختنشتاين في نفس اليوم.

(د ب أ)