ويل سميث: قرأت القرآن كاملا في رمضان

لوس أنجليس – «القدس العربي»: كشف النجم العالمي ويل سميث أنه قرأ القرآن الكريم كاملا خلال شهر رمضان.
وقال، خلال لقائه في «بيغ تايم» مع عمرو أديب: «آخر سنتين من حياتي كانت فترة عصيبة وبدأت أفكر في ذاتي الداخلية وقرأت جميع الكتب المقدسة، قرأت كل شيء، قرأت القرآن الكريم كاملا العام الماضي في رمضان، هذه هي مرحلة البحث عن الروحانية في حياتي في هذه المرحلة من حياتي أحاول أن أوسع من قلبي بقدر الإمكان حتى أتقبل أكثر كم من الناس».
وأضاف متحدثا عن القرآن الكريم: « تفاجأت بوجود ذكر وافر لقصة موسى، كان هذا أمرا مثيرا للاهتمام من خلال القرآن، قد لمسني موسى وقصص موسى، وأعجبت بالبساطة، القرآن بسيط للغاية وكل الأمور فيه واضحة جدا، من الصعب جدا أن تنتهي من قراءته بأي سوء فهم».
وأكمل: «قرأت جميع الكتب المقدسة وتفاجأت أن كل شيء بمثابة قصة واحدة من التوراة إلى الإنجيل إلى القرآن لم تنقطع الصلة بينهما».
أغبط النجم العالمي ويل سميث الذي قرأ القرآن كاملا في رمضان.
أنا مسلم و لم أقرأ القرآن كاملا.
أستغفر الله العظيم.
الانسان الغربي جدي جدا ، حتى في قضايا الترفيه والتسلية فهم جديون ولا يتركون الأمور للصدفة أو منقوصة ، للعلم فقد كان هذا حالنا قبل الانهيار العظيم أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : “لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة، فكلما انتقضت عروة تشبث الناس بالتي تليها، وأولهن نقضا الحكم وآخرهن الصلاة” .. حديث صحيح
أشعر أن ’الأخ’
ويل سميث
“ماك لوري”…
سيعتنق الإسلام
قريبا إنشاء الله ،
فسمته الطيبة تدل
على ذلك…
و البشرى له من
الله في كتابه المجيد
أن جميع خطاياه
ستبدل بحسنات…،
و ذلك في سورة
الفرقان الآية 70
الصفحة 336…
و سيكون من
أسعد الناس بذلك..
إنشاء الله..
عذرا أخطأت
برقم الصفحة ،
فالآيات في الصفحة
366..،
أحببت الإفصاح عن
شيئ من شعوري
تجاه بعض ،
“النجوم” الأجانب ،
من الذين تمنيت
أن يهدي الله قلبهم
إلى الإسلام لسبب
ما ، لا أعلمه…، منهم
الممثل
‘دينزل واشنطن’ ،
و ‘ميل جيبسون’ ،
و بطل فيلم
‘مالكوم إكس’ ،
و ‘بروس ويلس’
و آخرين لا أعلم أو
نسيت أسمائهم..،
و مطرب “الروك”
‘أوزي أوزبورن’… ،
أتمنى أن يهدي الله
قلوبهم لنور الإسلام ،
سبحانه و تعالى ،
هو الغني الحميد ،
النور الهادي المبين ،
العزيز القدير…،
و استغفر الله
العظيم
الذي لا إله إلا هو
الحي القيوم
و أتوب إليه .. ،
و الحمد لله رب
العالمين.