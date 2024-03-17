ويل سميث: قرأت القرآن كاملا في رمضان

لوس أنجليس – «القدس العربي»: كشف النجم العالمي ويل سميث أنه قرأ القرآن الكريم كاملا خلال شهر رمضان.

وقال، خلال لقائه في «بيغ تايم» مع عمرو أديب: «آخر سنتين من حياتي كانت فترة عصيبة وبدأت أفكر في ذاتي الداخلية وقرأت جميع الكتب المقدسة، قرأت كل شيء، قرأت القرآن الكريم كاملا العام الماضي في رمضان، هذه هي مرحلة البحث عن الروحانية في حياتي في هذه المرحلة من حياتي أحاول أن أوسع من قلبي بقدر الإمكان حتى أتقبل أكثر كم من الناس».

وأضاف متحدثا عن القرآن الكريم: « تفاجأت بوجود ذكر وافر لقصة موسى، كان هذا أمرا مثيرا للاهتمام من خلال القرآن، قد لمسني موسى وقصص موسى، وأعجبت بالبساطة، القرآن بسيط للغاية وكل الأمور فيه واضحة جدا، من الصعب جدا أن تنتهي من قراءته بأي سوء فهم».

وأكمل: «قرأت جميع الكتب المقدسة وتفاجأت أن كل شيء بمثابة قصة واحدة من التوراة إلى الإنجيل إلى القرآن لم تنقطع الصلة بينهما».