ويل سميث يعلن عن إصدار أول ألبوم له منذ 20 عامًا

لندن- “القدس العربي”: أعلن الممثل والمغني ويل سميث عن إطلاق أول ألبوم موسيقي له منذ 20 عامًا، والمقرر صدوره في 28 مارس/آذار 2025.

وصرّح سميث عبر حسابه الرسمي على إنستغرام بأن الألبوم “مبني على قصة حقيقية”، وأنه عمل عليه منذ فترة طويلة.

ويأتي هذا الألبوم بعد ألبومه السابق “Lost and Found” الذي صدر في عام 2005.

ويتعاون سميث في ألبومه الجديد مع فنانين مثل تيانا تايلور، جاك روس، وأوبانجا، ويشارك أيضًا منسق الأغاني جازي جيف، شريكه القديم، في الأغنية الافتتاحية للألبوم.

وكان سميث قد أصدر في يناير الماضي أغنية “Beautiful Scars”، حيث تحدث عن التغير في مسيرته الموسيقية مقارنة بأعماله السابقة، مشيرًا إلى أن موسيقاه الجديدة تعكس جانبًا مختلفًا وأكثر تعمقًا في شخصيته.

Will Smith cantando la canción de ‘El Príncipe De Bel-Air’ delante de 85.000 personas en España.

El resto es historia #LaVeladaDelAnoIVpic.twitter.com/pOT5edrsUm — SitoCinema (@SitoCinema) July 13, 2024

(وكالات)