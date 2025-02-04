سياسة | دولي

يائير لبيد: وقف إطلاق النار لن يسقط حكومة نتنياهو.. ولديه شبكة أمان سياسية من المعارضة

4 - فبراير - 2025

يائير لبيد يلقي كلمة في تجمع مناهض للحكومة في تل أبيب في 20 يوليو 2024. ا ف ب

حجم الخط
0

تل أبيب: قال زعيم المعارضة الإسرائيلي يائير لبيد إن حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لن تسقط بسبب استمرار وقف إطلاق النار في قطاع غزة، والذي يتيح استعادة المزيد من الرهائن.

وتحدث لبيد، يوم الإثنين، قبل يوم من لقاء نتنياهو بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض لمناقشة الهدنة. وتهدف تصريحاته إلى منع نتنياهو من استخدام الضغوط السياسية الداخلية كذريعة لاستئناف الحرب.

وتوعّد شركاءُ نتنياهو في الائتلاف اليميني المتطرف بالانسحاب من الحكومة إذا لم يستأنف الحرب بعد انتهاء المرحلة الأولى من الاتفاق في أوائل مارس/آذار.

وقد يؤدي انسحاب اليمين المتطرف إلى زيادة احتمالات إجراء انتخابات مبكرة قد تؤدي إلى إقصاء نتنياهو عن السلطة.

وقال لبيد، خلال زيارته لإحدى البلدات القريبة من الحدود مع غزة، والتي تعرضت لهجوم “حماس” في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، إن “نتنياهو لديه شبكة أمان سياسية من المعارضة لدعم الاتفاق، في كل مراحله”.

وأضاف: “الاتفاق يحظى بدعم ساحق من شعب إسرائيل، كما يحظى بدعم ساحق من الكنيست الإسرائيلي”.

(أ ب)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

لبيد: حكومة نتنياهو فقدت ثقة الشعب وترسل جنودنا لـ”مهمة خاطئة” بغزة
10 - أغسطس - 2025
المعارضة الإسرائيلية عن مقتل 3 عسكريين في غزة: نتنياهو يبيع جنوده
15 - يوليو - 2025
نحو 2500 محاضر وكاتب إسرائيلي: إقصاء أيمن عودة هدفه إنتاج خطاب مسموم وإسكات صوت النقد وقمع الفلسطينيين في إسرائيل
9 - يوليو - 2025
مشروع قانون حل الكنيست.. طريق طويل تحفه التحديات
11 - يونيو - 2025

اشترك في قائمتنا البريدية