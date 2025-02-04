يائير لبيد: وقف إطلاق النار لن يسقط حكومة نتنياهو.. ولديه شبكة أمان سياسية من المعارضة

يائير لبيد يلقي كلمة في تجمع مناهض للحكومة في تل أبيب في 20 يوليو 2024. ا ف ب

تل أبيب: قال زعيم المعارضة الإسرائيلي يائير لبيد إن حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لن تسقط بسبب استمرار وقف إطلاق النار في قطاع غزة، والذي يتيح استعادة المزيد من الرهائن.

وتحدث لبيد، يوم الإثنين، قبل يوم من لقاء نتنياهو بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض لمناقشة الهدنة. وتهدف تصريحاته إلى منع نتنياهو من استخدام الضغوط السياسية الداخلية كذريعة لاستئناف الحرب.

وتوعّد شركاءُ نتنياهو في الائتلاف اليميني المتطرف بالانسحاب من الحكومة إذا لم يستأنف الحرب بعد انتهاء المرحلة الأولى من الاتفاق في أوائل مارس/آذار.

דברים שאמרתי היום בניר עוז: מחר תתקיים בוושינגטון הפגישה בין הנשיא טראמפ לראש הממשלה נתניהו, הממשל האמריקאי צריך לדעת שאין אין שום מכשול פוליטי שלא מאפשר לנתניהו להגיע לשלב ב’ של העסקה pic.twitter.com/r7VddZdBP7 — יאיר לפיד – Yair Lapid (@yairlapid) February 3, 2025

وقد يؤدي انسحاب اليمين المتطرف إلى زيادة احتمالات إجراء انتخابات مبكرة قد تؤدي إلى إقصاء نتنياهو عن السلطة.

وقال لبيد، خلال زيارته لإحدى البلدات القريبة من الحدود مع غزة، والتي تعرضت لهجوم “حماس” في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، إن “نتنياهو لديه شبكة أمان سياسية من المعارضة لدعم الاتفاق، في كل مراحله”.

وأضاف: “الاتفاق يحظى بدعم ساحق من شعب إسرائيل، كما يحظى بدعم ساحق من الكنيست الإسرائيلي”.

(أ ب)