يابانية تصبح أول شيف سوشي حائزة نجمة ميشلان في العالم

باريس: أصبحت تشيزوكو كيمورا هذا العام أول شيف متخصصة بالسوشي في العالم تنال نجمة “ميشلان”، وقد وفت من خلال هذا الإنجاز بالوعد الذي قطعته على زوجها الراحل بمواصلة مشروعه.

في نهاية آذار/ مارس، فاز مطعم “سوشي شوني” المملوك لليابانية البالغة (54 عاما) والواقع في وسط منطقة مونمارتر في باريس، بنجمة “ميشلان”. وسبق لهذا المطعم الذي افتتحه زوجها شوني كيمورا سنة 2021، أن فاز بالنجمة في آذار/ مارس 2022.

كان ذلك بمثابة حلم له، لكنّ سعادته لم تدم طويلا، إذ توفي بعد ثلاثة أشهر فقط أي في حزيران/ يونيو 2022، عن 65 عاما بسبب إصابته بالسرطان. وفي العام التالي، خسر المطعم نجمته.

أكدت تشيزوكو كيمورا متحدثة باليابانية أن النجمة الجديدة هي لزوجها. وقالت: “أردتُ أن يستعيد المطعم الذي أديره حاليا نجمته. لو لم يحصل شوني على نجمة، لما كنتُ متحمسة للفوز بها بعد وفاته. لقد كان فخورا بتقدير مطعمه، لذا أصبحت هذه النجمة مهمة جدا لي”.

وتابعت حديثها من مطعمها المتخصص بالسوشي والذي يضم تسعة مقاعد فقط ويتميز بهندسة معمارية راقية يطغى عليها الخشب “أخبرت شوني أنني لم أحصل على نجمة جديدة، بل استعدت النجمة التي فاز بها”.

ويوفر المطعم قائمة تضم منتجات موسمية، مع مجموعة من الساشيمي والنيغيري.

في تقييمه للمطعم، يشير دليل “ميشلان” إلى أن “الرحلة الحسية مضمونة بفضل البراعة في تحضير النيغيري، واستخدام الأسماك المذهلة المحضرة بأشكال مختلفة، والتوابل المُضافة بعناية”.

وتقول كيمورا “إذا كانت هذه الجائزة تلهم أو تشجع نساء أخريات، فسأكون سعيدة جدا”، مشددة على أنّ الجانب الأهم من نيلها الجائزة هو مواصلة إرث زوجها.

إنجاز الأفضل

في البداية، لم تكن كيمورا تخطط لتصبح متخصصة في السوشي. بدأ كل شيء عام 2020، عندما قرر زوجها، الذي عمل طاهيا في فرنسا مدى عقود، افتتاح مطعمه الخاص.

وتقول كيمورا “كان مريضا أصلا في تلك المرحلة وعندها بدأتُ بمساعدته. كنتُ أعمل مرشدة سياحية وخسرت وظيفتي بسبب كوفيد”.

كانت تتدرب يوميا إلى جانبه على تقطيع السمك، وطبخ الأرز، وتقديم الأطباق… وتقول “كنت أتدرب شيئا فشيئا، وما زلت أواصل هذا النهج حتى اليوم خلال أيام إجازتي. وأواصل دراستي أيضا”. وكلّما أتيحت لها الفرصة، تذهب إلى اليابان لاستكمال تعلّمها.

وتقول “لم تكن لدي أي خبرة، لذا كان الأمر صعبا جدا”، مشيرة إلى اضطرارها أيضا لرعاية زوجها المريض.

وطلب زوجها منها قبل أن يموت مواصلة ما بدأه معا، وهو وعد أصرّت على الوفاء به لدرجة أنها لم تقفل المطعم يوم وفاته.

وتولّت بعد موته زمام الأمور في المطعم.

وقد وسّعت فريق عملها من خلال توظيف شيف السوشي تاكيشي موروكا، وتحديث قائمة الأطباق عن طريق تقديم التسومامي (مقبلات صغيرة عادة ما تصاحب الساكي)، وتعديل وصفة الأرز وتغيير معدات الطبخ.

وقد كانت جهودها مثمرة إذ فاز المطعم من جديد بنجمة “ميشلان”. وتقول تشيزوكو كيمورا “هدفي الأول هو الحفاظ على هذه النجمة (…) لذلك، يتعين علينا التأكد من أننا نحسّن خدمتنا وأننا نقدّم جودة لا شائبة فيها”.

وجرت العادة أن يُكمل شيف السوشي فترة تدريب تستمر لعشر سنوات أقلّه. لكنّ كيمورا فازت بنجمة “ميشلان” وهي لم تكمل سوى خمس سنوات من التدريب.

ويتمثل هدفها حاليا في تحقيق إنجازات أفضل من زوجها الراحل، تقديرا لعمله ولشخصه.

(أ ف ب)