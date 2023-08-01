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ياباني ينفق 22 ألف دولار ليتحول إلى كلب- (فيديو)

منذ ساعتين

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لندن- “القدس العربي”:

أنفق شاب ياباني 22 ألف دولار أمريكي ليتحول إلى كلب، بسبب حبه الكبير للكلاب.

الياباني المعروف باسم Toco “توكو”.. نشر مقطع فيديو له عبر حسابه على يوتيوب، الذي يضم قرابة 30 ألف مشترك، يظهر فيه خلال اصطحابه في نزهة على الأقدام، حيث أقدم على شم الكلاب الأخرى في الحديقة وتدحرج على الأرض.

ووفق الفيديو، فقد قال توكو قبل النزهة إنه يشعر بالتوتر والخوف قليلا من المغامرة في الهواء الطلق، لكن الفيديو أظهر أنه تلقى ترحيبا حارا من قبل المارة وحتى الكلاب الأخرى.

وأضاف: “إنه يستمتع بفعل الأشياء التي لا تفعلها سوى الكلاب”.

وكشف توكو أنه أنفق 22 ألف دولار أمريكي أو ما يعادل مليوني ين ياباني على زي كامل، يجعله يبدو ككلب حقيقي.

حصل فيديوهات توكو، مرتديا زيا كاملا ككلب، على آلاف المشاهدات عبر مواقع التواصل، ورغم ذلك، رفض الكشف عن هويته الحقيقية خوفا من أن يحكم عليه الأشخاص الذين يعرفهم، وفق تعبيره.

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  1. يقول Osama USA:
    أغسطس 1, 2023 الساعة 8:01 ص

    حقا انه كلب

    رد

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