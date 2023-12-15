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“يابا مشتاق عذبني الفراق”.. أغنية غناها نجل مصور الجزيرة سامر أبو دقة قبل استشهاده – (فيديو)

منذ ساعة واحدة

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“القدس العربي”: تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي أغنية للطفل زين أبو دقة وهو نجل مصور قناة الجزيرة الفضائية الذي استشهد اليوم خلال تغطيته الإعلامية للقصف الإسرائيلي على مدرسة فرحانة في خان يونس جنوبي قطاع غزة.

الأغنية التي تحمل اسم “يابا مشتاق” أهداها زين لوالده سامر أبو دقة قبل عامين ليعبر فيها عن اشتياقه له.

يذكر ان الطفل أبو دقة يعيش مع والدته وإخوته في بلجيكا، وعُرف باهتمامه بنشر الأغاني الوطنية، التي تتحدث عن فلسطين والصمود.

الشهيد سامر أبو دقة هو أب لثلاثة أولاد وبنت، من سكان بلدة عبسان الكبيرة في قطاع غزة، ويعمل مصورا لصالح قناة الجزيرة الفضائية منذ عدة أعوام.

وقالت لجنة حماية الصحافيين اليوم الجمعة إن الحرب المستمرة منذ شهرين في غزة تسببت في خسائر فادحة في صفوف الصحافيين حيث استشهد ما لا يقل عن 64 صحافيا وعاملا في مجال الإعلام.

ودعت اللجنة السلطات الدولية إلى “إجراء تحقيق مستقل في الهجوم لمحاسبة مرتكبيه”.

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