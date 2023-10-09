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ياسمين صبري تثير الجدل من طائرتها الخاصة- (صورة)

منذ ساعة واحدة

ياسمين صبري- من صفحتها على فيسبوك

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“القدس العربي”: أثارت الفنانة المصرية ياسمين صبري، الكثير من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بعدما نشرت صوراً عبر حسابها الشخصي على “إنستغرام”، أثناء إحدى رحلاتها التي دأبت على القيام بها خلال الفترة الماضية.

وظهرت ياسمين داخل طائرة خاصة، وهي تقف في ممر الطائرة حافية القدمين وتمسك في يدها فنجاناً من القهوة، وبإطلالة كلاسيكية بسيطة، وعلقت على الصورة بقولها: “يا صباح البركة”.

وتفاعل عدد كبير من المتابعين مع صور ياسمين حيث أكد الكثيرون أن وقوفها حافية في ممر الطائرة معناه أنها في رحلة طويلة من رحلاتها المميزة لأحد الأماكن السياحية.

 

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A post shared by Yasmine Sabri (@yasmine_sabri)

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