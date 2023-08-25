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ياسمين صبري تكشف عن هوايتها المخفية لجمهورها- (صورة)

منذ ساعتين

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لندن- “القدس العربي”:

نشرت الفنانة ياسمين صبري على حسابها الخاص في “إنستغرام” صورة من داخل منزلها، كشفت من خلالها عن هوايتها التي تقضي فيها وقت فراغها.

ونشرت ياسمين صورة لمكتبتها والتي ظهر فيها عدد كبير من الكتب في مختلف المعارف، لتعلن حبها للقراءة ومداومتها عليها، وعلقت على الصورة بسؤال للجمهور ليشاركها في اختيار ما تقرؤه، حيث كتبت قائلة: “تفتكروا هقرأ إيه النهارده”.

يذكر أن ياسمين صبري تعيش حالة من الانتعاش الفني حيث يعرض لها حالياً قيلم “البعبع” مع النجم أمير كرارة، والذي يحقق نجاحاً وإيرادات كبيرة، وهو من بطولة باسم سمرة، محمد عبد الرحمن “توتا”، محمد محمود، وعدد من النجوم.

كما تنتظر ياسمين عرض فيلم “أبو نسب” الذي تشارك فيه النجم محمد إمام، وهو التعاون الثالث بينهما بعد نجاحهما في فيلمي “ليلة هنا وسرور” و”جحيم في الهند”.

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