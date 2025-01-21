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ياسمين عبد العزيز تنفعل على الصحافيين في عزاء والدها- (فيديو)

21 - يناير - 2025

ياسمين عبد العزيز

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“القدس العربي”: رافقت الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز جثمان والدها إلى مثواه الأخير وبدت في غاية الحزن والإرهاق من ملاحقة الصحافيين لها ولابنيها، في مشهد أثار غضبها وانفعالها.

وبعد إلغائها للعزاء، استقبلت ياسمين عبد العزيز واجب العزاء في والدها الراحل أمام المقابر فقط، بعد دفنه مباشرةً، ووقف بجانبها كذلك شقيقها وائل عبد العزيز وعدد من أفراد عائلتها وأصدقائها.

وعبّرت ياسمين عن انزعاجها من الصحافيين، حيث علّقت بانفعال على ملاحقتهم لها في كل مكان وإزعاجها بالقول: “عارفين يا جماعة، أنا كدا كويس أني لغيت العزاء بجد باللي انتو بتعملوا دا والله، مينفعش بجد”.

وحرص عدد من الفنانين على مساندة ياسمين في جنازة والدها، وكان على رأسهم طليقها الفنان أحمد العوضي، الذي حرص على الوقوف بجانبها لاستقبال الجثمان، وكذلك الصلاة عليه في مسجد المشير بالتجمع، وبقي ملازماً لها ويراقب كل ما يحدث من حولها بطريقة مميزة تعبر عن مدى اهتمامه بها وخوفه عليها.

وكانت ياسمين عبد العزيز قد فاجأت الجمهور وزملاءها في الوسط الفني بإعلانها إلغاء عزاء والدها بعد ساعات قليلة من إعلان موعده، حيث كانت قد أعلنت “أن العزاء سوف يُقام الاثنين في مسجد الشرطة بالشيخ زايد”، لتفاجئ الجميع بإعلان إلغاء العزاء من دون ذكر الأسباب.

 

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