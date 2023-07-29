ياسمين عز تدافع عن تامر حسني بعد الانتقادات التي طالت فيلمه- (فيديو)

“القدس العربي”: دافعت الإعلامية ياسمين عز عن الفنان تامر حسني بعد الانتقادات التي طاولت فيلمه الجديد “تاج” خلال الأيام الماضية، مؤكدةً أنه فنان شامل وفخر لمصر.

وقالت ياسمين في برنامجها “كلام الناس”: “ليه كل ما تامر حسني يعمل فيلم وينجح بتقللوا منه؟ تامر حسني عدّى المرحلة دي ومش لسة هنقول موهوب ولا لأ، تامر وهو نايم ممكن يألف أغنية وعنده خبرة كبيرة لأن بقاله 700 سنة في الوسط الفني”.

وأضافت: “بقالنا 700 سنة معندناش فنان شامل من أيام عبد الحليم حافظ ودلوقتي جالنا تامر حسني المفروض نفتخر به لأنه مشرّفنا برة، ليه بيحصل تربص مع كل نجاح له وفيه متصيدين، إيرادات إيه اللي ماجبهاش الفيلم؟ دي التذاكر متباعة، ليه يطلع تعليق من شخص مجهول يقول إزاي فيلم تاج أعلى إيرادات؟ أنت مين؟ لصالح مين بتقول دا؟”، بحسب مجلة لها.