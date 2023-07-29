منوعات | أخبار النجوم

ياسمين عز تدافع عن تامر حسني بعد الانتقادات التي طالت فيلمه- (فيديو)

منذ ساعة واحدة

حجم الخط
0

“القدس العربي”: دافعت الإعلامية ياسمين عز عن الفنان تامر حسني بعد الانتقادات التي طاولت فيلمه الجديد “تاج” خلال الأيام الماضية، مؤكدةً أنه فنان شامل وفخر لمصر.

وقالت ياسمين في برنامجها “كلام الناس”: “ليه كل ما تامر حسني يعمل فيلم وينجح بتقللوا منه؟ تامر حسني عدّى المرحلة دي ومش لسة هنقول موهوب ولا لأ، تامر وهو نايم ممكن يألف أغنية وعنده خبرة كبيرة لأن بقاله 700 سنة في الوسط الفني”.

وأضافت: “بقالنا 700 سنة معندناش فنان شامل من أيام عبد الحليم حافظ ودلوقتي جالنا تامر حسني المفروض نفتخر به لأنه مشرّفنا برة، ليه بيحصل تربص مع كل نجاح له وفيه متصيدين، إيرادات إيه اللي ماجبهاش الفيلم؟ دي التذاكر متباعة، ليه يطلع تعليق من شخص مجهول يقول إزاي فيلم تاج أعلى إيرادات؟ أنت مين؟ لصالح مين بتقول دا؟”، بحسب مجلة لها.

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

اتهام لتامر حسني بالسرقة من فيلم أمريكي
6 - يوليو - 2023
فنانة مصرية تكشف عن خطبتها من تامر حسني وتثير جدلا- (فيديو)
27 - يونيو - 2023
هنيدي عن فيلمه الجديد: البوستر مسروق.. وتامر حسني يرد- (صورة)
17 - يونيو - 2023
بسمة بوسيل تتخذ قراراً جريئاً بعد انفصالها عن تامر حسني- (فيديو)
30 - مايو - 2023

إشترك في قائمتنا البريدية