ياسمين عز تكشف حقيقة زواجها بطريقة غير مباشرة- (فيديو)

“القدس العربي”: كشفت مقدمة البرامج المذيعة المصرية ياسمين عز حقيقة الأخبار التي ترددت في الآونة الأخير حول زواجها، بشكل غير مباشر، وذلك خلال استضافتها الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية، في برنامجها “كلام الناس” الذي تقدّمه على قناة MBC مصر، للحديث عن قرار وقف راغب علامة من الغناء في مصر، بعد ظهوره في فيديو أثار جدلاً واسعاً خلال حفله الأخير في الساحل الشمالي.

وكشف مصطفى كامل خلال اللقاء عن تواصل راغب علامة معه مباشرةً بعد قرار وقفه المؤقت عن الغناء في مصر، إذ قال: “راغب علامة كلّمني بعد القرار بثلاث دقائق وأقنعته بالغلط وبعت رسالة صوتية يعتذر… بعدين حد قاله اركب يا راجل”.

وتابع كامل: “الموضوع كبير يا مدام ياسمين”… لتردّ عليه ياسمين عز قائلةً: “آنسة لو سمحت”، وهي الطريقة غير المباشرة التي تؤكد فيها ياسمين عز عدم زواجها من قبل.

وتدارك كامل الموقف فوراً، ثم انتقل للحديث عن الواقعة المثيرة للجدل حول راغب علامة قائلاً: “عندما يجتمع مجلس النقابة على وجود خطأ، نكون نملك كل الأدلة التي تثبت حجم التجاوز، وما حدث لم يكن أمراً عابراً بل سلوكاً جسيماً وصادماً”.