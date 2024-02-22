ياسمين علي تقدم اليوم أغنية لفلسطين في افتتاح مهرجان المركز الكاثوليكي في القاهرة

القاهرة – «القدس العربي»: اختار مهرجان المركز الكاثوليكي المصرى للسينما في دورته الـ72، الفنانة ياسمين علي لإحياء حفل افتتاحه المقرر إقامته اليوم الجمعة، في قاعة النيل للآباء الفرنسيسكان.

وتقدم ياسمين أغنية خاصة من أجل فلسطين، وذلك بحضور المونسنيور نقولا هنري تيفاني، سفير الفاتيكان في القاهرة. كما تقدم باقة مميزة من أغنياتها.

وتتكون لجنة تحكيم الدورة الـ72 من عدد من الفنانين والمبدعين وهم، الفنانة حنان مطاوع، الفنانة داليا مصطفى، الفنان أحمد شاكر، الكاتب والمؤلف عبد الرحيم كمال، مدير التصوير إيهاب محمد علي، والناقد الفني علي الفاتح، والمونتير كمال الملّاخ، والموسيقار مصطفى الحلواني.

واختارت اللجنة العليا للمهرجان 6 أفلام وفقاً للمعايير الإنسانية والأخلاقية والفنية من أصل 43 فيلماً، عُرضت تجارياً هذا العام، إلى جانب أفلام عُرضت في المهرجانات السينمائية المختلفة.

والأفلام المشاركة في المسابقة الرسمية لهذه الدورة هي: «أنا لحبيبي» للمخرج هادي الباجوري، فيلم «19 ب» للمخرج أحمد عبد الله السيد، فيلم «بيت الروبي» للمخرج بيتر ميمي، فيلم «وش في وش» للمخرج وليد الحلفاوي، فيلم «ڤوي! ڤوي! ڤوي!» للمخرج عمر هلال، فيلم «أنف وثلاث عيون» للمخرج أمير رمسيس.

ووقع اختيار اللجنة العليا للمهرجان على تكريم عدد من الفنانين وصناع السينما والإعلاميين عن دورهم وبصمتهم في الفن المصري، حيث يحصد كل من الفنان أحمد فؤاد سليم والفنانة ماجدة زكى والفنانة هالة صدقي والفنان سامح الصريطي جوائز الريادة السينمائية، وتذهب جائزة المركز الخاصة للمخرج شريف عرفة.

وقرر المهرجان منح جوائز للأعمال الدرامية خلال حفل افتتاحه، حيث فازت النجمة منى زكي بجائزة أفضل ممثلة في عمل دراما عن مسلسل «تحت الوصاية» الذي عرض في شهر رمضان الماضي.

وحصد النجم خالد النبوي جائزة أفضل ممثل في عمل درامي عن مسلسل «رسالة الإمام»، كما حصد الجائزة نفسها النجم دياب عن دوره في مسلسل «تحت الوصاية»، ومنح المهرجان جائزة المركز التشجيعية للفنان طه دسوقي.