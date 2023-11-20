منوعات | أبيض و أسود

ياسين بونو يحقق حلم طفل بُترت قدمه جراء الحرب على غزة ويتحدث معه عبر الهاتف- (شاهد)

20 - نوفمبر - 2023

لقطة شاشة

حجم الخط
4

“القدس العربي” حقق حارس مرمى المنتخب المغربي لكرة القدم، ياسين بونو، أمنية طفل فلسطيني بترت قدمه جراء الحرب الإسرائيلية على غزة، وذلك بإجراء مكالمة مرئية معه عبر الهاتف.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للطفل عاصف أبو مهادي، وهو يتحدث مع بونو، وقد بكى في نهاية المكالمة قائلا إنه يشعر بالصدمة.

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  1. يقول كريم:
    نوفمبر 20, 2023 الساعة 10:32 م

    هذا ليس غريبا على ياسين بونو وعلى المغاربة كافة ، هذا الطفل البريء الذي بترت ساقه أثار إعجاب المغاربة بصبره على مصابه الجلل وحبه للحارس المغربي الطيب والمتواضع وكلنا في الحقيقة مستعدين لاستقبالك في بلدك الثاني ومعالجتك وبما أن حارسنا تكلف بذلك حسب رغبتك فهذا يسعدنا ودموعك غالية والله، الله يصبركم يا أهل غزة لا نملك لكم سوى الدعاء سامحونا

    رد
  2. يقول ابن الوليد. المانيا. (على تويتر ibn_al_walid_1@):
    نوفمبر 21, 2023 الساعة 12:39 ص

    انا كذلك اقشعر بدني.. هذا الطفل البطل..
    .
    كون على يقين أنك ستقابل ياسين بونو بحول الله..
    فقد وعدك بالمغربي الفصيح.. انه سيراك ان شاء الله..

    رد
  3. يقول فصل الخطاب:
    نوفمبر 23, 2023 الساعة 6:01 م

    بارك الله فيه وفي أمثاله 🇵🇸😃✌️🔥🕸️

    رد
  4. يقول صحراوي وحدوي:
    نوفمبر 24, 2023 الساعة 10:06 م

    هذا يستحق فخر العرب وليس صلاح بيه

    رد

أخبار ذات صلة

الرحيل بعيدا عن أوميلاس
منذ 5 ساعات
في اليوم العالمي لضحايا العدوان.. أطفال غزة يبيعون الخبز بالشوارع- (شاهد)
منذ 20 ساعة
15 ألف طفل استشهدوا منذ بداية الحرب في قطاع غزة غالبيتهم من الطلبة
4 - يونيو - 2024
أرجوحة من أسلاك الكهرباء.. رد أطفال غزة على ظلم إسرائيل وظلامها- (فيديو)
1 - يونيو - 2024

اشترك في قائمتنا البريدية