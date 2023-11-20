ياسين بونو يحقق حلم طفل بُترت قدمه جراء الحرب على غزة ويتحدث معه عبر الهاتف- (شاهد)

“القدس العربي” حقق حارس مرمى المنتخب المغربي لكرة القدم، ياسين بونو، أمنية طفل فلسطيني بترت قدمه جراء الحرب الإسرائيلية على غزة، وذلك بإجراء مكالمة مرئية معه عبر الهاتف.
وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للطفل عاصف أبو مهادي، وهو يتحدث مع بونو، وقد بكى في نهاية المكالمة قائلا إنه يشعر بالصدمة.
بعدما نشرنا حلم الطفل الفلسطيني عاصف ابو مهادي والذي بترت قدمه جراء القصف الصهيوني
الحمدلله حققنا حلمه بفضل الله ثم فضلكم واستطعنا الوصول من خلال مكالمة مع حارس المغرب والهلال “ياسين بونو”
بكى خلالها وقال: اشعر بالصدمة! pic.twitter.com/iQL0qFA8wj
— #القدس_ينتفض 🇵🇸 (@MyPalestine0) November 20, 2023
هذا ليس غريبا على ياسين بونو وعلى المغاربة كافة ، هذا الطفل البريء الذي بترت ساقه أثار إعجاب المغاربة بصبره على مصابه الجلل وحبه للحارس المغربي الطيب والمتواضع وكلنا في الحقيقة مستعدين لاستقبالك في بلدك الثاني ومعالجتك وبما أن حارسنا تكلف بذلك حسب رغبتك فهذا يسعدنا ودموعك غالية والله، الله يصبركم يا أهل غزة لا نملك لكم سوى الدعاء سامحونا
انا كذلك اقشعر بدني.. هذا الطفل البطل..
.
كون على يقين أنك ستقابل ياسين بونو بحول الله..
فقد وعدك بالمغربي الفصيح.. انه سيراك ان شاء الله..
بارك الله فيه وفي أمثاله 🇵🇸😃✌️🔥🕸️
هذا يستحق فخر العرب وليس صلاح بيه