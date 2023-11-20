ياسين بونو يحقق حلم طفل بُترت قدمه جراء الحرب على غزة ويتحدث معه عبر الهاتف- (شاهد)

“القدس العربي” حقق حارس مرمى المنتخب المغربي لكرة القدم، ياسين بونو، أمنية طفل فلسطيني بترت قدمه جراء الحرب الإسرائيلية على غزة، وذلك بإجراء مكالمة مرئية معه عبر الهاتف.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للطفل عاصف أبو مهادي، وهو يتحدث مع بونو، وقد بكى في نهاية المكالمة قائلا إنه يشعر بالصدمة.