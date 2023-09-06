ياسين بونو ينافس كورتوا ومارتينيز على جائزة “ياشين” لأفضل حارس مرمى عام 2023

باريس: تواجد ياسين بونو، حارس مرمى المنتخب المغربي لكرة القدم، ضمن قائمة المرشحين للحصول على جائزة “ياشين” لأفضل حارس مرمى لعام 2023، المقدمة من مجلة (فرانس فوتبول) الفرنسية الشهيرة.

وأعلنت المجلة، اليوم الأربعاء، على حسابها الخاص بمنصة إكس (تويتر سابقا) قائمة المرشحين للحصول على الجائزة، التي ضمت بونو، حارس مرمى أشبيلية الإسباني السابق، المنتقل خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لفريق الهلال السعودي.

وقاد بونو منتخب المغرب للحصول على المركز الرابع في نهائيات كأس العالم، التي أقيمت بقطر العام الماضي، حيث أصبح “أسود الأطلس” أول منتخب عربي وأفريقي يبلغ المربع الذهبي في المونديال.

كما قاد الحارس المغربي فريق أشبيلية للتتويج ببطولة الدوري الأوروبي عقب فوزه بركلات الترجيح على روما الإيطالي في المباراة النهائية للمسابقة القارية في أيار/مايو الماضي.

ويتنافس مع بونو 9 حراس آخرين، في مقدمتهم الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز، حارس مرمى أستون فيلا الإنكليزي، الذي لعب دورا بارزا في تتويج منتخب بلاده بكأس العالم 2022 في قطر للمرة الثالثة في تاريخه.

كما تواجد في القائمة البلجيكي تيبو كورتوا، حارس مرمى ريال مدريد الإسباني، والفرنسي مايك ماينان حارس ميلان الإيطالي، والألماني مارك أندري تير شتيجن (برشلونة الإسباني)، والبرازيلي إيديرسون مورايش (مانشستر سيتي الإنكليزي).

وضمت القائمة أيضا كلا من الكاميروني أندريه أونانا، حارس مرمى إنتر ميلان الإيطالي، والإنكليزي آرون رامسدال (أرسنال الإنكليزي)، والكرواتي دومينيك ليفاكوفيتش (فناربخشه التركي)، والفرنسي برايس سامبا (لينس الفرنسي).

وتأتي جائزة ياشين ضمن حفل جوائز مجلة فرانس فوتبول، الذي من المقرر أن يقام في 30 تشرين الأول/أكتوبر القادم.

(د ب أ)