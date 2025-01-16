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يامال المتألق يقود برشلونة بخماسية على بيتيس وبلوغ دور الثمانية لكأس ملك إسبانيا

16 - يناير - 2025

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برشلونة: سجل لامين يامال مهاجم برشلونة الشاب، هدفا وصنع هدفين آخرين ليقود برشلونة نحو الانتصار 5-1 على ريال بيتيس يوم الأربعاء ليحجز مقعده في دور الثمانية بكأس ملك إسبانيا.

وافتتح غابي التسجيل في الدقيقة الثالثة بتسديدة منخفضة بعد تمريرة حاسمة من داني أولمو، قبل أن يضاعف جول كوندي النتيجة في الدقيقة 27 بتسديدة مباشرة من مسافة قريبة بعد تمريرة مذهلة من يامال.

وبعد إلغاء هدفين بداعي التسلل بعد مراجعة تقنية حكم الفيديو المساعد، سجل رافينيا الهدف الثالث لبرشلونة في الدقيقة 58 من هجمة مرتدة بدأها يامال.

وأضاف البديل فيران توريس الهدف الرابع في الدقيقة 67 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة عرضية من أولمو، وسجل يامال الهدف الخامس من هجمة مرتدة سريعة في الدقيقة 75.

وسجل فيتور روكي هدف بيتيس الوحيد من ركلة جزاء في الدقيقة 84.

(رويترز)

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