يامال المغربي الجديد يلمع في أعين مدرب ريال مدريد

لندن- “القدس العربي”:

ترددت أنباء في وسائل الإعلام الإسبانية والعربية عن ارتفاع فرص الجوهرة المغربية الجديدة في دخول مفكرة المدير الفني لريال مدريد تشابي ألونسو، والحديث عن الشاب الإسباني المولد / المغربي الأصل رشاد فتال، الذي يواصل عروضه الرائعة مع فريق ريال مدريد كاستيا، منذ انضمامه إلى مدينة “الفالديبيباس” في بداية سوق الانتقالات الصيفية الحالية، مقابل حصول ناديه السابق ألميريا على حوالي مليون يورو.

ونقلت منصة “عين الرياضية” عن مصادر إسبانية، أن الفتى البالغ من العمر 20 عاما، نجح بالفعل في خطف أنظار مدرب الفريق الأول للنادي الميرينغي، بفضل بدايته الصاروخية مع الفريق الثاني، والتي أسفرت عن مساهمته في تسجيل ما مجموعه 5 أهداف من مشاركته في 3 مبارياتحتى الآن، منهم ثنائية في شباك ماربيا، وتبعها بهدف وتمريرة حاسمة أمام راسينغ دي فيرول، وذلك في تحضيرات الفريق للموسم الجديد الذي سينطلق في النصف الثاني من أغسطس / آب الحالي.

وبحسب نفس المصدر، فإنه في حال حافظ لاعب شباب أسود أطلس على بدايته النارية مع فريق الرديف للوس بلانكوس، فبنسبة كبيرة قد يسير على خطى مهاجم فئة الشباب غونزالو غارسيا، الذي كان مجهولا لُجل جماهير النادي حتى أشهر قليلة الماضية، إلى أن منحه المدرب ألونسو فرصة العمر، ليكشر عن أنيابه كما ينبغي في بطولة كأس العالم للأندية التي جرت على الأراضي الأمريكية في بداية فصل الصيف، حيث ساهم في تسجيل 5 أهداف، ما جعله يحجز مكانه في مشروع مدرب باير ليفركوزن السابق.

ويُصّنف فتال، كواحد من أبرز الأسماء الصاعدة في سماء الكرة الإسبانية، وهذا باعتراف مدربه السابق في شباب ألميريا ألبرتو لاسارتي، الذي قال في مقابلة موثقة مع صحيفة “آس” المحلية، إنه كان على يقين بأن اللاعب الذي اكتشفه في الأكاديمية بعمر 15 عاما، سيُثير إعجاب عمالقة الليغا وأوروبا، لما لديه من جودة وقدرات تهديفية عالية، راسما لنفسه منذ نعومة أظافره صورة الساحر المقاتل، الذي يجمع بين الجرأة في المراوغة في موقف لاعب ضد لاعب وبين دقة وحدة رأس الحربة الصريح رقم (9)، وهو ما ساهم في تغيير مركزه من صانع ألعاب إلى مهاجم وهمي.

أيضا صحيفة “ديفينيسيا سينترال” المحسوبة على المحيط الإعلامي الأبيض، أيدت وجهة نظر مكتشف فتال، حيث وصفته بـ “لامين يامال” النسخة المدريدية، والأمر لا يتعلق فقط بالتشابه الملحوظ في طريقة اللعب والأناقة في مداعبة الكرة والتحكم بها بالقدم اليسرى، بل أيضا في الأمور الفنية في الثلث الأخير من الملعب، على غرار اللجوء إلى الحلول الفردية غير المتوقعة، ومباغتة حراس المرمى بالتصويبات المقوسة -R2- بالقدم اليسرى في المكان المستحيل في أقصى الزاوية اليمنى، وقبل هذا وذاك، كلاهما من أصل مغربي ومن مواليد إسبانيا، الفارق أن يامال اختار تمثيل منتخب لا روخا، أما الوافد الجديد على الملكي، فقد استهل مشواره مع ناشئين إسبانيا تحت 17 عاما، ثم بعدها اختار الدفاع عن ألوان شباب الأسود تحت 19 عاما بداية من العام 2023.