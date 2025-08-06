يا بحر غزة: هكذا تعاقب إسرائيل الصيادين

غزة – «القدس العربي»: بالرغم أن سكان قطاع غزة لم يكن متاحًا لهم مصدر لتناول اللحوم، سوى تلك الكمية القليلة من الأسماك التي يأتي بها الصيادون من البحر، بعد إحكام الاحتلال حصاره، إلا أن سلطات الاحتلال وفي إطار حربها المدمرة، أصدرت أخيرًا أوامر بمنع الصيادين من النزول إلى مسافة الأمتار القليلة في البحر بحثا عن هذا القليل، وفرضت تطبيقه بقوة النيران. وقد مثلت حادثة اعتقال 14 صيادا بينهم 6 أشقاء من عائلة القرعان، و4 من عائلة التلباني بينهم 3 أشقاء، و3 من عائلة عياش، وواحد من عائلة فياض، الأربعاء من أمام سواحل مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، تكريسا لهذا النهج الإسرائيلي.

فهؤلاء الأشقاء الستة الذين أعلن عن اعتقالهم، كانوا على متن قارب صغير، يبحرون لمسافة أمتار قليلة، ألقوا فيها شباكهم الصغيرة، على أمل العودة ببعض الأسماك، التي كانوا يريدون بيعها على أمل لتحسين وضع أسرهم المادي المتردي بسبب الحرب. وسرعان ما حاصرتهم الزوارق الحربية الإسرائيلية، ونكل الجنود بهم، قبل نقلهم إلى منطقة مجهولة، حيث سيخضعون كما باقي معتقلي قطاع غزة، لجملة من إجراءات القمع.

إغلاق البحر

وكان جيش الاحتلال أصدر قبل 3 أسابيع أمرا جديدا، يحظر فيه دخول البحر سواء للصيادين أو السكان النازحين الذين يعتمدون على الاستحمام وغسل الملابس بهذه المياه المالحة، بسبب شح المياه.

وهدد الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي ادرعي، بالتعامل مع أي انتهاك للقيود المفروضة على المنطقة البحرية المحاذية للقطاع، وقال مخاطبا سكان غزة وصياديها «»‏نذكركم أنه فرضت قيود أمنية صارمة في المنطقة البحرية المحاذية للقطاع حيث يحظر الدخول إلى البحر، وقوات الجيش ستتعامل مع أي انتهاك لتلك القيود».

وهذه ليست رسالة التهديد الأولى التي يوجهها أدرعي إلى صيادي غزة، فقد دأب على توجيه مثل هذه الرسائل إلى صيادي غزة، حتى قبل بدء حرب الإبادة.

وعلى أثر التهديد الأخير، واظبت الزوارق الحربية على إطلاق وابل من الرصاص والقذائف باتجاه كل من يحاول النزول للبحر، واعتقلت صيادين، وسجلت عدة حوادث أدت إلى إصابة صيادين وتلف قواربهم الصغيرة «المجداف».

وحتى قبل هذا التاريخ كانت البحرية الإسرائيلية تتعمد قتل الصيادين، وقد قضى بعضهم بقذائف أصابتهم مباشرة ومزقت أجسادهم كما الصياد أحمد مقداد، الذي لم يعثر على أثر له في البحر، سوى أن من كانوا يراقبون المشهد، شاهدوا القذيفة التي أطلقها زورق حربي وهي تخترق جسده، وهو على متن قارب صغير، يديره بمجداف يدوي.

معرضون للقتل أو الاعتقال والتنكيل

ويشتكي أبو محمد بكر، من صيادي غزة، من القرار الإسرائيلي، ويؤكد لـ»القدس العربي»، أن القرار «جاء بعد أن اضطر الصيادون للدخول إلى مسافة لا تزيد عن الكيلو متر على متن قوارب مجداف، للصيد أمام سواحل غزة، في ظل ما تعانيه أسرهم من سوء الأحوال المادية». وترعرع أبو محمد، كأغلب العاملين في هذه المهنة، أمام البحر، يجلس يوميا أمام مرفأ الصيادين غرب مدينة غزة، ينظر إلى رماد المراكب بحسرة، ويستذكر أوقاتا ماضية كانت تمخر هذه المراكب عباب البحر، وكيف أصبح الحال اليوم، حيث يتّكئ على ذراعه الذي يسنده تحت رأسه. يقول: «الكل خائف ينزل البحر، والصيد مش بسهولة، الموت يلاحقنا في كل مكان». ويخشى هذا الصياد الذي سبق وأن فقدت عائلته شهداء بنيران قوات الاحتلال في الحرب وقبلها حين كانوا في رحلات صيد، من أن يتعرض للقتل، وأن يعود جثة إلى أطفاله بدلا من المال اللازم لإطعامهم، «الكل خائف اليوم».

وفي ذلك المكان أيضا، تجد صيادين يجوبون منطقة المرفأ الصغيرة، بحثا عن بعض الأسماك، غير أن معظمهم يعود خالي الوفاض. فالمنطقة الضيقة المليئة بالقوارب المحترقة، والتي يقطن ضفافها آلاف النازحين، لم تعد مرتعا للأسماك كما الماضي.

ويقول أحد هؤلاء لـ«القدس العربي»: «كل يوم الوضع يصبح أخطر من قبله، الجوع يلاحق أسرنا، وصرنا نخاطر بحالنا بدل الصيد نروح على مناطق المساعدات»، ويضيف بقهر «بدنا نعرف نوفر أكل لأولادنا.. هي كل الي بدنا إياه».

طعام المصابين

ولم يكن تأثير قرارات منع الصيد والاستهدافات المتكررة طاولت فقط الصيادين وعوائلهم، حيث أثرت بشكل كبير على باقي السكان وبالأخص على الذين يعانون من أمراض سوء التغذية، والمصابين وجرحى الحرب الذين يتطلب التئام جروحهم تناول أطعمة غنية بالبروتينات، وهو أمر لم يعد متوفرًا بسبب الحصار وظروف الحرب.

ويوضح الصياد أبو محمد بكر، أن رجالًا ونساء يصلون يوميا إلى منطقة المرفأ، يبحثون عن شراء كميات قليلة من السمك، لإطعامها لأبنائهم المصابين.

ويستذكر كيف أن امرأة في النصف الثاني من عقدها الخامس، بكت بحرقة عندما لم تجد ما تعود به لنجلها الذي أصيب بجروح خطيرة في غارة إسرائيلية، ويحتاج إلى الطعام حسب توصية الأطباء لالتئام جروحه التي تسببت له في كسر عظام القدم.

ويوضح أن بعض العوائل كانت بسبب قلة الصيد وارتفاع الأثمان، تشتري سمكة واحدة بوزن يصل إلى 200 غرام.

وعلى أسرة العلاج في المشافي، لا يجد المرضى والمصابون الطعام اللازم للمساعدة في شفائهم، وهو أمر أكدته مرارا وزارة الصحة، بالإعلان عن أن الطواقم الطبية والمرضى يمضون أكثر من 24 ساعة بلا أي طعام.

وتقول كارولين ويلمان، منسقة «مشروع أطباء بلا حدود» في مدينة غزة، إنه لم يعد الكثير من المرضى في مرافق الرعاية الصحية في غزة يحصلون على الطعام، فيما الوضع بلغ مرحلة غير مسبوقة من التدهور.

استهداف آخر مصادر الغذاء

ولا يزال بعض الصيادين يخوضون البحر لمسافات قصيرة، رغم المخاطر الجسيمة، من أجل تأمين الحد الأدنى من الغذاء لعائلاتهم.

ويؤكد «المركز الفلسطيني لحقوق الانسان»، أن قوات الاحتلال تستمر في حرمان الصيادين من الدخول إلى البحر ومزاولة أي نشاط بشكل كامل، تحت طائلة الاستهداف المباشر وبذرائع أمنية واهية وغير قانونية.

ويرى أن ذلك «يندرج ضمن سلسلة الإجراءات الاسرائيلية الممنهجة الهادفة إلى التضييق على الفلسطينيين وتجويعهم، واستهداف آخر ما تبقى من مصادر الغذاء للسكان المحاصرين في القطاع».

وفي تقرير جديد أصدره، ذكر أنه في الفترة الأخيرة بعد قرار منع النزول للبحر، اعتقلت إسرائيل 20 صيادًا (لا يشمل الأشقاء الستة)، و»من المؤكد أن إغلاق البحر يعبر عن نية إجرامية مبيتة للقضاء على أي قدرة للسكان على البقاء ضمن سياسة التجويع المميت والحصار الشامل».