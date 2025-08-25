“يا حبيبي لا تنساني”.. وصية مؤثرة تركتها الصحافية أبو دقة لنجلها غيث- (صورة وفيديو)

غزة: تركت الصحافية الفلسطينية مريم أبو دقة التي اغتالها الجيش الإسرائيلي بقطاع غزة، الاثنين، وصية مؤثرة لطفلها الوحيد “غيث” قبل اغتيالها، طلبت منه خلالها الدعاء لها وعدم البكاء عندما يغيبها الموت، وأن يرفع رأسها ويواظب على صلاته.
والاثنين، اغتال الجيش الإسرائيلي 6 صحافيين، منهم 5 في استهداف “مستشفى ناصر” بخان يونس جنوب القطاع، بينهم أبو دقة المصورة الصحفية مع عدة وسائل إعلام بينها إندبندنت عربية وأسوشيتد برس، والسادس في منطقة “المواصي” بخان يونس.
وقالت أبو دقة في وصيتها التي نشرتها وكالة الأنباء الفلسطينية: “أريدك أن تدعو لي لا أن تبكي عليّ، حتى أكون سعيدة، أريدك أن ترفع رأسي وتكون ناجحا متفوقا وذا شأن عظيم ورجل أعمال”.
“يا حبيبي يا ابني أريدك ألا تنساني، فأنا كنت أعمل كل شيء لأجل أن تكون أنت مبسوطا مرتاحا، حتى تكبر وتتزوج وتنجب بنتا تسميها مريم تيمنا باسمي”، وفق ما ورد في وصيتها.
واختتمت مريم وصيتها قائلة: “أنت حبيبي وقلبي وسندي وروحي وابني الذي يرفع رأسي (..) أمانة (بعنقك) يا غيث صلاتك ثم صلاتك، ثم صلاتك يا ماما.. أمك مريم”.
ووفق الوكالة، فإن آخر كلمات الصحافية أبو دقة قبيل استهدافها كانت: “جنة تنتظر وهناء ورضوان، من قال إن من يرحل لربه خسران”.
وأضافت أن مريم مشهودة لها بالتغطيات الإخبارية المكثفة وإعداد القصص الإنسانية، وبدت في ظهورها الأخير قبيل اغتيالها “منهكة تسترخي على أحد مصاعد مجمع ناصر الطبي، قبيل نصف ساعة من استشهادها”.
وذكرت أن مريم فقدت خلال حرب الإبادة الكثير من أقاربها وذويها، بالإضافة لارتقاء زميلها الملازم لها في عملها الصحافي إبراهيم محمود.
بملامح وجسد أرهقتهما الحرب.. آخر مقطع نشرته الصحفية الشهيدة مريم أبو دقة قبل استشهادها في قصف إسرائيلي استهدف مجمع ناصر الطبي في مدينة خان يونس#حرب_غزة pic.twitter.com/7pXE3GD6Nu
— قناة الجزيرة (@AJArabic) August 25, 2025
وباستشهاد الصحافيين الستة الذين استهدفهم الجيش الإسرائيلي، الاثنين، ارتفعت حصيلة الشهداء الصحافيين منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى 246، بحسب المكتب الإعلامي الحكومي بقطاع غزة.
ويعد استهداف الجيش الإسرائيلي للصحفيين اليوم هو الثاني في أقل من شهر، بعدما استهدف في 10 أغسطس/آب الجاري، 6 صحفيين بينهم 5 من قناة “الجزيرة”.
ومنذ بدء الإبادة الجماعية بغزة، يتعمد الجيش الإسرائيلي استهداف القطاعات الحيوية والعاملين في المجال الإنساني، من مستشفيات وطواقم طبية وصحفية ورجال دفاع مدني، رغم المطالبات الحقوقية الدولية والأوروبية المتكررة بتحييدهم عن الاستهداف.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية في غزة، خلّفت 62 ألفا و744 شهيدا، و158 ألفا و259 جريحا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة قتلت 300 فلسطيني، بينهم 117 طفلا.
(الأناضول)
الوجع كبير والقلب يتقطع.
رحم الله سامر ومريم ابو دقة وجميع من ارتقوا من شهداء بني سهيلة وشهداء الأقصى حيث ارض المسرى والرباط والمحشر.
لا حوالً ولا قوة إلا بالله.
اللهم أرنا عجائب قدرتك في كل مفتر متغطرس جبار طاغية ظالم قاتل مجرم ديار مغرور معجب بقدرته.
السلام عليكم، ورحمة الله وبركاته، يا حبيبي لا تنساني.. وصية مؤثرة تركتها الصحافية أبو دقة لنجلها غيث، من جد لحفيده غيث رجائي أن تنفذ وصية أمك وابنتي هي الآن في مكان من رحمة ربنا علينا ذكر لنا أين يذهب الشهداء في جنة عرضها السموات والأرض اقرأ يا غيث، ﴿ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا ۚ بل أحياء عند ربهم يرزقون﴾ ﴿فرحون بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوفا عليهم ولا هم يحزنون﴾ ﴿ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات ۚ بل أحياء ولكن لا تشعرون﴾ شوفت وقراءة يا غيث أين أمك رجائي منك أن تنفذ كل ما طلبته منك وهي واهم شيء الصلاة وأيضا لا تبكي عليها كونها في مكان تحسد عليه صدقني الجميع يحسدونها عليه وانا سعيد كون حفيدي فلسطيني رجائي أن تقبلني جدا لك حبيبي أنت ستكون رجلا وسيعمل الجميع لكي ألف حساب لأنك ابن أبو مريم دقة أمك التي اغتالتها الأمة العربية بالكامل ولكن عن طريق الصهاينة، حسبي الله ونعم الوكيل
نساء أمهات مؤمنات لسن ككل نساء زماننا رسمن التاريخ والانتصار ورحلن إلى السماء العالية وبقين للتاريخ على حياة تركن أثرا بليغا وابتلى العالم الإنساني العالمي باخبارهن منهن من قضت نحبها وتركت الوصية تقرأ إلى يوم الدين ومنهن من ينتظر وقدمت جميع أعز ماتملك ومازالت تعمل لإنقاذ حياة الجرحى والمرضى صابرة محتسبة بدون كلل ولا كمد طوبى لكن يانساء غزة العزة وعسقلان والمسجد الأقصا. القدس وفلسطين والأرض المباركة. تحية وتقدير لكل النساء والأطفال والرجال. إنها فلسطين الغالية
رحمها الله ورحم كل شهداء فلسطين،من المحيط إلى الخليج
رحمها ورحمهم الله جميعاً. تناقلت بعض! القنوات (القناة الأولى في ألمانيا مثلاً) خبر استهداف الصحفيين هذا ولكن بشكل يضخم تصريح نتنياهو لذر الرماد في العيون وبطريفتها الخاصة بحيث يبدو وكأن هذه الجريمة الوحشية مجرد خطأ عادي وليس استهداف ممنهج، هذا الإعلام الغربي يشارك في طمس الجرائم الوحشية التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي الفاشي. لكم الله ياشعب فلسطين.
الإعلام الألماني الرسمي مهمته الدفاع وتجميل صورة هذا الكيان
والله ان اعلام هذا الكيان اكثر انصافا وأقل ظلما وكذبا من الإعلام الألماني الرسمي
أخي حنظلة، من وجهة نظري كلامك ليس صحيح فالإعلام الإسرائيلي فيه من الخبث والظلم بل والخضوع للرواية الرسمية (باستثناء هأرياس على خد معرفتي) بمايكفي. الإعلام الألماني ليس بهذه المهنية التي نعرفها عالمياً مثلاً في الإعلام البريطاني، والإعلام الألماني أيضاً معروف بخصوعه للرواية الرسمية (باستثناء بعض الأصوات الصحفية طبعاً) على غرار الإعلام الإسرائيلي ولهذا هو مكبل بضعفه في رؤية العالم الخارجي، حقيقةً!
اللهم ارحمهم برحمتك وواسع مغفرتك يا ارحم الراحمين.اللهم استخدمنا ولا تستبدلنا،اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك من شرورهم، اللهم بدد شملهم، وفرق جمعهم، اللهم اجعل الدائرة تدور عليهم، اللهم ارسل العذاب اليهم، اللهم انتصر لنا انتصارك لاحبابك، انك قريب مجيب …