“يا حبيبي لا تنساني”.. وصية مؤثرة تركتها الصحافية أبو دقة لنجلها غيث- (صورة وفيديو)

غزة: تركت الصحافية الفلسطينية مريم أبو دقة التي اغتالها الجيش الإسرائيلي بقطاع غزة، الاثنين، وصية مؤثرة لطفلها الوحيد “غيث” قبل اغتيالها، طلبت منه خلالها الدعاء لها وعدم البكاء عندما يغيبها الموت، وأن يرفع رأسها ويواظب على صلاته.

والاثنين، اغتال الجيش الإسرائيلي 6 صحافيين، منهم 5 في استهداف “مستشفى ناصر” بخان يونس جنوب القطاع، بينهم أبو دقة المصورة الصحفية مع عدة وسائل إعلام بينها إندبندنت عربية وأسوشيتد برس، والسادس في منطقة “المواصي” بخان يونس.

وقالت أبو دقة في وصيتها التي نشرتها وكالة الأنباء الفلسطينية: “أريدك أن تدعو لي لا أن تبكي عليّ، حتى أكون سعيدة، أريدك أن ترفع رأسي وتكون ناجحا متفوقا وذا شأن عظيم ورجل أعمال”.

“يا حبيبي يا ابني أريدك ألا تنساني، فأنا كنت أعمل كل شيء لأجل أن تكون أنت مبسوطا مرتاحا، حتى تكبر وتتزوج وتنجب بنتا تسميها مريم تيمنا باسمي”، وفق ما ورد في وصيتها.

واختتمت مريم وصيتها قائلة: “أنت حبيبي وقلبي وسندي وروحي وابني الذي يرفع رأسي (..) أمانة (بعنقك) يا غيث صلاتك ثم صلاتك، ثم صلاتك يا ماما.. أمك مريم”.

ووفق الوكالة، فإن آخر كلمات الصحافية أبو دقة قبيل استهدافها كانت: “جنة تنتظر وهناء ورضوان، من قال إن من يرحل لربه خسران”.

وأضافت أن مريم مشهودة لها بالتغطيات الإخبارية المكثفة وإعداد القصص الإنسانية، وبدت في ظهورها الأخير قبيل اغتيالها “منهكة تسترخي على أحد مصاعد مجمع ناصر الطبي، قبيل نصف ساعة من استشهادها”.

وذكرت أن مريم فقدت خلال حرب الإبادة الكثير من أقاربها وذويها، بالإضافة لارتقاء زميلها الملازم لها في عملها الصحافي إبراهيم محمود.

وباستشهاد الصحافيين الستة الذين استهدفهم الجيش الإسرائيلي، الاثنين، ارتفعت حصيلة الشهداء الصحافيين منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى 246، بحسب المكتب الإعلامي الحكومي بقطاع غزة.

ويعد استهداف الجيش الإسرائيلي للصحفيين اليوم هو الثاني في أقل من شهر، بعدما استهدف في 10 أغسطس/آب الجاري، 6 صحفيين بينهم 5 من قناة “الجزيرة”.

ومنذ بدء الإبادة الجماعية بغزة، يتعمد الجيش الإسرائيلي استهداف القطاعات الحيوية والعاملين في المجال الإنساني، من مستشفيات وطواقم طبية وصحفية ورجال دفاع مدني، رغم المطالبات الحقوقية الدولية والأوروبية المتكررة بتحييدهم عن الاستهداف.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية في غزة، خلّفت 62 ألفا و744 شهيدا، و158 ألفا و259 جريحا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة قتلت 300 فلسطيني، بينهم 117 طفلا.

(الأناضول)