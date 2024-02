لاعبات منتخب إيرلندا لكرة السلة يرفضن مصافحة نظيراتهن الإسرائيليات- (فيديو)

لندن- “القدس العربي”:

رفضت لاعبات منتخب إيرلندا لكرة السلة، مصافحة نظيراتهن الإسرائيليات أو الوقوف في منتصف الصالة أثناء عزف النشيد الوطني احتجاجا منهن على الحرب الإسرائيلية على غزة والمستمرة منذ أكثر من 4 أشهر.

وقبل انطلاق المباراة التي أقيمت أمس الخميس في العاصمة اللاتفية ريغا، بقيت لاعبات منتخب إيرلندا على مقاعد البدلاء ولم يقفن أمام نظيراتهن الإسرائيليات أثناء عزف النشيد الوطني.

ثم رفضن مصافحة اللاعبات الإسرائيليات ولم يتبادلن الهدايا التذكارية معهن كما تجري العادة.

ووفقا لوسائل إعلام ايرلندية، فإن العديد من اللاعبات رفضن السفر لخوض المباراة، اعتراضا على الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة.

Israel player Dor Sa'ar said on Wednesday that the Ireland team is "quite anti-Semitic".

🇮🇪🇮🇱🚨 BREAKING: Ireland women's basketball team refused to shake hands with Israel before their EuroBasket 2025 qualifier in Riga.

وبحسب موقع irishexaminer رفضت إيرلندا استضافة هذه المباراة التأهيلية في دبلن أواخر العام الماضي، بسبب الاحتجاجات المتوقعة إثر الحرب الإسرائيلية على غزة، وتأكيدها أن سلامة الفريق الإسرائيلي “لا يمكن ضمانها”.

أضاف الموقع الإيرلندي: “تصاعدت التوترات في وقت سابق الخميس، بعد أن رد فريق كرة السلة بغضب على اتهامات وجهتها لاعبة إسرائيلية بأن الفريق الإيرلندي معاد للسامية”.

وأظهرت صور للاعبات منتخب إسرائيل خلال تدريباتهن، مع جنود إسرائيليين يحملون أسلحة نهاية الأسبوع الماضي، في حين اتهمت إحدى اللاعبات، وهي دور ساعر، نظيراتها الإيرلنديات بمعاداة السامية”.

Ahead of today's match with Ireland, Israeli women's basketball team poses with the Israeli military as it commits #GazaGenocide.

We salute the five Irish players refusing to play. 💪🏾 pic.twitter.com/uk0R5oezLo

— PACBI – BDS movement (@PACBI) February 8, 2024