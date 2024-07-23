يجرحني الرمل كإبر الحديد

مدية رمل
فكلّما تسلّلتِ الذئابُ من المغاور،
التجأَ صقرٌ إلى ثمرةِ الملوكيّة،
وتبعثرَ السراجُ كرحيقِ وردةٍ ذابلةٍ..
هؤلاء الأوغادُ ذبحوا الولدَ بين ذراعَي أُمّه.
فلِمَ افترشَ الدلَقُ غصناً؟
أذلك قمر أم مُدية رمل؟
سيتمرّنُ الصَعوُ على الطيرانِ لكي يهزمَ صقراً
ليرتقَ فتوقَ خاصرته على أطلالِ حشائش.
مونيكا كوشر (Monika Kocher)
لا تطوي الريحُ علمَ سفينةٍ لا تعوم،
فما نعرفهُ يا مونيكا:
غير ما ندحض ميكانيزمه،
لا أعلمُ من هدمَ قصرَ الحليب..
إسمعْ يا فحلَ المقهى إسمع
هذا النَسر أكلَ الحمامَ ليبلغ زئبقَه.
٭ ٭ ٭
كالصَدَفةِ، كالعينِ
لقد ذبلَ المصباحُ،
ولمْ أقلْ ذلك للدِفلى.
أسماك الزينة
لو يهطلُ الثلجُ غراراً
فأنذر أسماكَ الزينةِ في مساكبِ البُحيرة،
وأدّخرُ الأسلحةَ في قفصٍ من حديد.
٭ ٭ ٭
فهذه النهاية..
فلن أصيدَ ذئباً في حديقة،
ولن أزجرَ نسرَ الريح،
لن أقتلَ نمراً في بستان.
جبل غرناطة
لماذا تنفلقُ اليعاسيبُ في أتونِ النار؟
أنّى يذهب الفرسانُ في خريفٍ لا يعرفُ شمساً؟
لقد لجأَ العصفورُ إلى شراعِ سفينةٍ غرقتْ في مرفأ،
كم زلزالٍ هدمَ فناراً كان دليل النوارس
كم شمسٍ أفلَتْ على جبلِ غرناطة
سئمتُ طائراً يسفُّ في زريبة
سئمتُ نشيدَ المدرسةِ في البرد
سئمتُ جوزيف بطرس معلّم الإنكليزية،
فلن أسدلَ الستائرَ في ليلٍ بهيم،
فلن أقرصَ نهدَ بتول يا حارسَ البستان.
القفّاز
مَن أنا حتى تملأ الجلَبةُ حياتي
ويجرحني الرملُ كإبرِ الحديد؟
ربما تذوي القناديلُ
ربما تندرسُ مدنٌ..
سأسدلُ الستائرَ كي أتقنَ الصرخةَ،
باردٌ هواءُ الضفائرِ إلا قوس الريحِ التي تشبهُ قُفّازاً.
الطلا
لا يحبُو البحّارُ ولا يتوكّأُ على تلّة،
كأنّنا نطلقُ أرواحَنا في الساحل،
هنا تنقضُّ النسورُ على الجثث،
تلك الشمسُ لا تقصدُ الظلام.
٭ ٭ ٭
فربما شقّتِ العواصفُ خمائلنا،
هكذا ولهذا السبب
زلقَ مهرُ السَجّادةِ كولدِ الظبيةِ في قشرةِ الدم.
شاعر عراقي
رائع
رائع ياشاعر الأفق اللازورديّ…{ سيتمرّنُ الصَعوُ على الطيرانِ لكي يهزمَ صقراً }. هذه أيقونة تستحق الإيقاع المتدفق من وادي طوى إلى جبل الطور توراة…فأنت تقلب الأشياء بالكلمات كاللكمات؛ لتخرج من الرحيق العسل المُصفّى نغمات.
أخ جمال البدري
كلمات تنضح بالصدق بكل معاني الكلمات على النقيض تماما ممن يتشدق بألفاظ مصطنعة تقطر إفكا ونفاقا من كل سم من مسام جلده في أجواء تسويق الحضارة والتمدن وعلى المبدأ الغابي “ليس مودّةً بعلي بل غيرةً من معاوية”
/ مع التحية مني ومن صديقك الشاعر الفراتي غياث المرزوق
بارك الله فيك أخي الكريم جمال البدري بهذا الكلام الجميل
سلمت يداك أختي الكريمة ليلى الصباغ على التوصيف الدقيق لأفّاك الألفاظ ومرائي المناسبات
تحية تقدير للأخ الشاعر كريم ناصر
قصيد لامع حقا
شاعر مع سبق الاصرار والترصد..تستحق كل الإشادة..حقا انك شاعر الحضارة والحوار المتمدن..كل مرة اجد لديك ابداعا لا ينضب.
وندخل عالم الشعر رغم أنه يعيش معنا ودائما لافرار لنا منه مهما حاولنا نحن وغيرنا كدالك ومن قال أنا قادر على الفرار منه فهو كاذب والله أقول لكي أضع هده النغمة الموسيقية المتواضعة رغم أننا لسنا من ركاب سفينة الشعر الكبرى وسع ظهرها الفضاء لكن ادا سمحتم لنا شكرا لكم وكدالك الكاتب الشاعر المحترم كريم ناصر وكدالك القراء المحبين لشعر الجميل الغني بالنغمات الموسيقية كنغمات الحب فنحن بحاجة أليه وبدون عنو ان .
همس في
أدني
ني
أرسمتها
قلت
نعم
أعطيتها
لونا
قلت
نعم
أعطيتها
نغمتا
قلت
نعم
أعطيتها
أسما
قلت
نعم
أدنت لها
بالخروج
قلت
نعم
ألى
حيت
شئت
قلت
لا
لا
لا
الى
حيت
شاءت
فتبسم ضاحكا
ورددها
حتى
قلت
في
نفسي
ي
ليته سكت.*-
بسم الله الرحمن الرحيم
أ. كريم ناصر أثابك الله كل الخير على لغة من قماش جيد
ولكن من دلائل انحطاط الثقافة العربية في مجتمعاتنا المنكوبة
أن نرى من يدّعي بأنه شاعر ومع ذلك لا يعرف كيف يستعمل العبارات في محالّها الملائمة
مثلا يستعمل عبارة (مع سبق الإصرار والترصد) وكأن الشاعر المعني قاتل ومجرم في القرينة
لأن هذه العبارة تعني بكل جلاء (مع التربّص والتخطيط مسبقا وإظهار النيّة لارتكاب جريمة القتل عمدا)
يحتاج الكثير من التعلم إن أراد أن يكون شاعرا بحق – ولله في خلقه شؤون
الاعجاب الكبير بالشاعر ..الذي أخذ مكانته بين
الشعراء بجدارة.استغرب أن بعض المعلقين
وظيفته الانتقاد بدون أن يقول كلمة مشاركة..
والكلمة الطيبة صدقة وحضارة.
الأخت الفاضلة ليلى الصباغ والأخ المحترم رشود الخريف…والتحيّة موصولة للشاعر غيّاث المرزوق الغنيّ عن التعريف.
مع فائق تقديري لكم وللسّيد الشاعر كريم ناصر المبدع…حاليًا أنا خارج العراق؛ وسأتواصل معكم قريبًا بإذن الله.مع خالص تحياتي للسّيد المحرر الكريم الأخلاق.