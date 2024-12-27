يحملون جوازات سفر مزوّرة.. توقيف ابنة وزوجة دريد رفعت الأسد في لبنان

دمشق – “القدس العربي”:

أوقفت السلطات اللبنانية زوجة وابنة دريد رفعت دريد الأسد في مطار رفيق الحريري الدولي في العاصمة ببيروت، بتهمة حيازة جوازات سفر سورية مزوّرة.

وأفادت وسائل إعلامية لبنانية أن القضاء اللبناني أصدر الجمعة قراراً بتوقيف زوجة وابنة دريد الأسد بعدما اكتشف أنّهما تحملان جوازات سفر مزوّرة.

وتمت إحالة الموقوفين إلى النيابة العامة التمييزية التي اتخذت قرار التوقيف، مبينا أن الزوجة والابنة كانتا برفقة نجل رفعت الأسد الذي يحمل جواز سفر سوريا أصيلا، وكانوا متوجهين عبر المطار إلى القاهرة.

وأثار دخول مسؤولين سوريين في النظام السابق بلبلة في لبنان، وسط مطالبات بتوقيف من بحقّه مذكرّات اعتقال.