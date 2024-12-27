سياسة | عربي | سوريا

يحملون جوازات سفر مزوّرة.. توقيف ابنة وزوجة دريد رفعت الأسد في لبنان

27 - ديسمبر - 2024

هبة محمد
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دمشق – “القدس العربي”:

أوقفت السلطات اللبنانية زوجة وابنة دريد رفعت دريد الأسد في مطار رفيق الحريري الدولي في العاصمة ببيروت، بتهمة حيازة جوازات سفر سورية مزوّرة.

وأفادت وسائل إعلامية لبنانية أن القضاء اللبناني أصدر الجمعة قراراً بتوقيف زوجة وابنة دريد الأسد بعدما اكتشف أنّهما تحملان جوازات سفر مزوّرة.

وتمت إحالة الموقوفين إلى النيابة العامة التمييزية التي اتخذت قرار التوقيف، مبينا أن الزوجة والابنة كانتا برفقة نجل رفعت الأسد الذي يحمل جواز سفر سوريا أصيلا، وكانوا متوجهين عبر المطار إلى القاهرة.

وأثار دخول مسؤولين سوريين في النظام السابق بلبلة في لبنان، وسط مطالبات بتوقيف من بحقّه مذكرّات اعتقال.

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  1. يقول عابر سبيل:
    ديسمبر 27, 2024 الساعة 4:40 م

    ينبغي على الحكومة اللبنانية وكل اللبنايين الشرفاء تسليم كل الهاربين من فلول نظام السفاح إلى الشعب السوري ..

    رد
  2. يقول حازم بلقيس:
    ديسمبر 28, 2024 الساعة 6:49 م

    أنا أخوكم من تونس مهد الربيع العربي وأفتخر وحق لشعبنا ذلك فقد سخرنا الله بعونه لنكون دافعا لغيرنا وما تعيشه سوريا اليوم نتيجة لذلك والحمد لله ولكن بتضحيات لا مثيل لها في العالم الحديث ما دعاني للتعليق هو لتحميلي المسؤولية الكبرى وربما الاولى للدول الاسلامية اين كانت وللدول الفاعلة والقادرة على ردع الطغاة قبل تحميلي المسؤولية للاسد والشيعة وروسيا
    حسبنا الله ونعم الوكيل

    رد

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