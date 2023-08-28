يحيى الفخراني يهاجم ألقاب عادل إمام: لا زعيم ولا أستاذ- (فيديو)

“القدس العربي”: هاجم الفنان المصري يحيى الفخراني، الألقاب التي تُطلق على زميله ومواطنه عادل إمام، معتبراً أن اسمه أكبر منها جميعها.

وفي كلمته خلال “مهرجان القاهرة للدراما” في مدينة العلمين الجديدة بالساحل الشمالي قال الفخراني: “اسمحوا لي، مينفعش 60 سنة دراما ونغفل اسم عاش بيننا نجماً في المسرح والسينما والتلفزيون”.

وأضاف: “بيتقال عليه ألقاب أنا مش مؤمن بيها، ولا أستاذ ولا زعيم، ممكن أستاذ تقال على أي حد، وزعيم فيه زعيم ناجح وزعيم فاشل، لكن اسمه وحده ناجح هو عادل إمام”.