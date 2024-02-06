يديعوت أحرونوت: برلمان ولاية أمريكية يمنع دخول وفد إسرائيلي

تل أبيب: قالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، الثلاثاء، إن برلمان ولاية كولورادو الأمريكية منع وفدا إسرائيليا من الدخول على خلفية الحرب على قطاع غزة.

وأضافت الصحيفة: “يتكون الوفد الإسرائيلي من ستة عائلات محتجزين وقتلى إسرائيليين في أحداث 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حيث تفاجأوا بعدم السماح لهم بدخول مجلس النواب”.

وتابعت: “كان ممثلو أهالي المحتجزين يقومون بحملة دعائية في الولايات المتحدة، مع ممثلين عن وزارتي الشتات والخارجية الإسرائيليتين”.

وأكدت الصحيفة أن “رئيسة مجلس النواب بالولاية جولي مكلوسكي، منعت الوفد الإسرائيلي من دخول البرلمان، موضحة أنها غير معنية بالسماح بإقامة الحدث في قاعة مجلس النواب”، دون مزيد من التفاصيل.

وفسرت رئيسة المجلس تصرفها بالقول: “تخوفتُ من أن إثارة هذه القضية في مجلس النواب، سيكون لها آثار طويلة المدى على كيفية العمل معًا من أجل شعب كولورادو”، وفق الصحيفة.

The Colorado House speaker turned away Monday a delegation of Israeli visitors, including six family members of Hamas hostages and victims, citing concerns about the reaction from the Democrat-controlled chamber. https://t.co/0EczrSpNN3 — The Washington Times (@WashTimes) February 6, 2024

وبعد ساعات من هجوم “حماس” على المستوطنات الإسرائيلية المحاذية لقطاع غزة في 7 أكتوبر، شوهد النائب عن ولاية كولورادو تيم هيرنانديز في تجمع حاشد في مبنى الكابيتول بالولاية وهو يلوح بعلم فلسطين.

وعلى الفور، هاجم مشرعون تصرفات هيرنانديز، وقالوا إنه أعرب عن موافقته على “ذبح الأبرياء الإسرائيليين”، وفق موقع “كولورادو بوليتكس”.

لكن النائبة الديمقراطية من أصل فلسطيني إيمان جودة، قالت إنه من غير العدل حرمان هيرنانديز من حقه في التعبير عن رأيه.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2022 فازت جودة بعضوية برلمان كولورادو للمرة الثانية ضمن الانتخابات النصفية للكونغرس، والبرلمانية للولايات.

وهذا هو الوفد الحادي عشر لممثلي أهالي الأسرى الإسرائيليين في سلسلة الوفود التي سافرت إلى الخارج منذ بداية الحرب، وسبقه وفود إلى لندن وروما وبروكسل وباريس، وأتلانتا وشيكاغو وميامي، إضافة إلى المكسيك وكندا وأستراليا واليابان.

وتقدّر تل أبيب وجود نحو 136 محتجزا في غزة، اقتادتهم “حماس” إلى القطاع عقب هجومها في 7 أكتوبر، فيما تحتجز إسرائيل في سجونها ما لا يقل عن 8800 أسير فلسطيني، بحسب مصادر رسمية من الطرفين.

(الأناضول)