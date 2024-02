يديعوت أحرونوت: برلمان ولاية أمريكية يمنع دخول وفد إسرائيلي

تل أبيب: قالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، الثلاثاء، إن برلمان ولاية كولورادو الأمريكية منع وفدا إسرائيليا من الدخول على خلفية الحرب على قطاع غزة.

وأضافت الصحيفة: “يتكون الوفد الإسرائيلي من ستة عائلات محتجزين وقتلى إسرائيليين في أحداث 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حيث تفاجأوا بعدم السماح لهم بدخول مجلس النواب”.

وتابعت: “كان ممثلو أهالي المحتجزين يقومون بحملة دعائية في الولايات المتحدة، مع ممثلين عن وزارتي الشتات والخارجية الإسرائيليتين”.

وأكدت الصحيفة أن “رئيسة مجلس النواب بالولاية جولي مكلوسكي، منعت الوفد الإسرائيلي من دخول البرلمان، موضحة أنها غير معنية بالسماح بإقامة الحدث في قاعة مجلس النواب”، دون مزيد من التفاصيل.

وفسرت رئيسة المجلس تصرفها بالقول: “تخوفتُ من أن إثارة هذه القضية في مجلس النواب، سيكون لها آثار طويلة المدى على كيفية العمل معًا من أجل شعب كولورادو”، وفق الصحيفة.

The Colorado House speaker turned away Monday a delegation of Israeli visitors, including six family members of Hamas hostages and victims, citing concerns about the reaction from the Democrat-controlled chamber. https://t.co/0EczrSpNN3

— The Washington Times (@WashTimes) February 6, 2024