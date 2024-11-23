“يديعوت أحرونوت”: تضرر بنية تحتية ومصانع شمال إسرائيل بصواريخ من لبنان

أعلنت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، السبت، تضرر أحد طرق مستوطنة “الكريوت” شمال إسرائيل بصواريخ أطلقت من لبنان، بالإضافة إلى أضرار لحقت بالبنية التحتية والمصانع القريبة من المستوطنة.

وذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، على موقعها الإلكتروني، أن “الجيش الإسرائيلي رصد إطلاق 5 صواريخ من لبنان باتجاه مدينة حيفا والكريوت، منذ صباح السبت، فيما اعترض بعضها”.

وأشارت “يديعوت أحرونوت” إلى أن “أحد الطرق بـ”الكريوت” قد تضررت نتيجة الصواريخ المنطلقة من الأراضي اللبنانية، بالإضافة إلى أضرار لحقت بالبنية التحتية والمصانع القريبة منها أيضا بهذا القصف”.

وأشارت الصحيفة إلى “سماع دوي صفارات الإنذار في كل من حانيتا وشلومي وعرب العرامشة وأدميت في الجليل الغربي”.

كما سمع دوي صفارات الإنذار في مناطق واسعة من الشمال الإسرائيلي، خاصة في مستوطنة المطلة والغجر، وفق صحيفة “معاريف” العبرية.

(الأناضول)