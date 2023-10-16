“يديعوت أحرونوت”: مقتل ضابط في الجيش الإسرائيلي على حدود لبنان

القدس: أعلن الجيش الإسرائيلي فجر الاثنين مقتل أحد الضابط نتيجة إطلاق نار مضاد للدبابات على الحدود اللبنانية.

وأفادت صحيفة يديعوت أحرونوت أن “الجيش الإسرائيلي سمح بنشر اسم الملازم أميتاي تسفي غرانوت (24 سنة) من تل أبيب، قائد فريق في الكتيبة 75 تشكيل اقتحام من الجولان، سقط أمس أثناء نشاط عملياتي نتيجة إطلاق نار مضاد للدبابات بالقرب من موقع نوريت”، دون مزيد من التفاصيل.

و”نوريت” هو موقع عسكري إسرائيلي يقع في المنطقة الغربية من الحدود الإسرائيلية اللبنانية.

وأعلنت جماعة “حزب الله” اللبنانية، الأحد، مهاجمة ثكنة و5 مواقع عسكرية إسرائيلية عند الحدود الجنوبية للبنان.

وقال “حزب الله” في بيانين منفصلين إن مقاتليه “هاجموا 5 مواقع” إسرائيلية حدودية “بالأسلحة المباشرة والمناسبة”.

وأوضح أن المواقع التي هاجمها هي “جل العلام، بركة ريشا، موقع راميا، موقع المنارة وموقع العباد”.

وأوضح الحزب أن عناصره قاموا أيضا “بمهاجمة ثكنة حانيتا بالصواريخ الموجهة” وذلك “ردا على قتل وجرح الصحافيين والمدنيين” في بلدتي علما الشعب وشبعا.

ولفت إلى أن “الهجوم أدى إلى إصابة دبابتين من نوع ميركافا وناقلة جند مجنزرة وسقوط عدد من القتلى والجرحى” في صفوف الإسرائيليين.

ومساء الأحد، أعلن الجيش الإسرائيلي مهاجمة البنية التحتية العسكرية في لبنان.

وأضاف، في بيان: “في الوقت نفسه، وردت أنباء عن إطلاق نار على قوات الجيش الإسرائيلي على الحدود اللبنانية، فيما ردت قوات الجيش بإطلاق النار”.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، تشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل توترا عسكريا وقصفا متبادلا بين مقاتلي “حزب الله” والجيش الإسرائيلي بصورة متقطعة، أدى إلى سقوط قتلى وجرحى من الطرفين.

وفي السياق، أطلقت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، الأحد، 20 صاروخا من جنوبي لبنان على مستوطنات إسرائيلية، بحسب بيان صادر عنها نشرته عبر منصة تلغرام.

وقال البيان إن “كتائب القسام- لبنان، قصفت مستوطنتي شلومي ونهاريا ومحيطهما شمال فلسطين المحتلة بـ20 صاروخا”، وذلك ردا على الحرب على غزة.

(الأناضول)