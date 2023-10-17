“يديعوت أحرونوت”: نصف مليون إسرائيلي نزحوا من منازلهم

القدس: أعلن الجيش الإسرائيلي أن ما يقرب من نصف مليون إسرائيلي نزحوا منذ الهجوم الذي نفذته حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

ونقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام الأجنبي يوناتان كونريكوس، قوله “إن ما يقرب من نصف مليون إسرائيلي نزحوا من منازلهم منذ الهجوم الذي نفذته حماس في 7 أكتوبر”.

وأشار المتحدث إلى أن هؤلاء هم الذين تم إجلاؤهم من المنطقة الجنوبية من المدينة. قطاع غزة، بالإضافة إلى نحو 20 مستوطنة قرب الحدود مع لبنان، وفق الصحيفة العبرية.

وقال رئيس اتحاد الفنادق الإسرائيلية، الاثنين، إن نصف غرف الفنادق الإسرائيلية تستخدم لإيواء العائلات التي تم إجلاؤها من المجتمعات القريبة من قطاع غزة.

ونقلت صحيفة “جيروزاليم بوست” عن الرئيسة التنفيذية للجمعية، يائيل دانييل، قولها “لدى إسرائيل 56 ألف غرفة فندقية، ويتم توفير 28 ألف غرفة للأشخاص الذين تم إجلاؤهم مع قيام الدولة بدفع الفاتورة”.

وأبلغت لجنة برلمانية تناقش تعويضات السكان المتضررين من الحرب أنه من المتوقع وصول 27 ألف شخص إضافي من البلدات الحدودية القريبة من لبنان.

(الاناضول)