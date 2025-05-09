يديعوت أحرونوت: يبدو أن ترامب سئم من نتنياهو

القدس: قالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، الجمعة، إنه يبدو أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب “سئم” من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لرفض الأخير التصرف وفق توجيهات واشنطن في مسار الحرب ضد قطاع غزة.

وأوضحت أن ترامب وإدارته “سئما ببساطة” من رفض إسرائيل متمثلة في نتنياهو “التصرف وفقا لرؤية الولايات المتحدة في الشرق الأوسط”.

وأضافت أن الأمريكيين “يشعرون أن إسرائيل تضع العديد من الصعوبات في طريق فوز ترامب بجائزة نوبل للسلام”.

وسبق وأعلن ترامب في عدة مناسبات أنه يرى نفسه مخولا للفوز بجائزة نوبل للسلام، سواء عن طريق مساعيه لوقف الحرب بين روسيا وأوكرانيا أو الوساطة من أجل التوصل لاتفاق يعيد المحتجزين الإسرائيليين من غزة.

وتأتي هذه المساعي بينما ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي مطلق، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية في غزة، خلّفت أكثر من 172 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل.

وفي السياق، ذكرت “يديعوت أحرونوت” أنه قبيل وصول ترامب إلى الشرق الأوسط الأسبوع المقبل، هناك “نشاط أمريكي مكثف” بهدف التوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة.

وقالت: “خلف الكواليس تبذل جهود من قبل الوسطاء ولا سيما قطر التي سيزورها ترامب لتحقيق إنجازات في ملف المحتجزين الإسرائيليين”.

وأشارت إلى أن المسؤولين الأمريكيين ينشرون التفاؤل بأن التوصل لاتفاق “ممكن” بينما لا ترى إسرائيل “تحولا بشأن حركة حماس، لكنهم أيضا لا يستبعدون إمكانية حدوث مفاجأة بقيادة الولايات المتحدة”، على حد قولها.

(الأناضول)