إعلام عبري: اغتيال نصر الله تم بإلقاء 85 طنا من القنابل على مكان تواجده

تل أبيب: أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم السبت استخدام أكثر من 85 طنا من المتفجرات في استهداف مركز قيادة حزب الله في الضاحية الجنوبية بالعاصمة اللبنانية بيروت.

وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية في موقعها على الإنترنت (واي نت) إن الهجوم أسفر عن مقتل حسن نصر الله وعدد من قادة حزب الله.

وأوضحت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن “طائرات من السرب 69 أسقطت نحو 85 قنبلة خارقة للتحصينات، تزن الواحدة منها طنا، في عملية اغتيال نصر الله”.

من جانبه، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي لوسائل الإعلام الأجنبية، نداف شوشاني، إن الجيش يأمل أن تؤدي تصفية نصر الله إلى “تغيير في تصرفات حزب الله”.

وأضاف، بحسب ما نقلت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، أن “تركيز الجيش الإسرائيلي على الهجمات في لبنان ينصب على إزالة التهديدات، بما في ذلك الصواريخ الموجهة التي يتم إطلاقها من نقاط استراتيجية”.

وتابع: “الجيش مستعد لتصعيد واسع النطاق. وقواتنا في حالة تأهب قصوى”.

(وكالات)