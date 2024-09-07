يديعوت: تحذيرات لسكان 13 مستوطنة بضرورة البقاء قرب الملاجئ بسبب هجمات حزب الله

أوعزت قيادة الجبهة الداخلية بالجيش الإسرائيلي لسكان 13 مستوطنة بالجليل الأعلى (شمال) بالبقاء قرب الملاجئ وتجنب التجمعات خشية تجدد قصف “حزب الله”، بعد إطلاقه نحو 30 صاروخا تجاه المنطقة، السبت.

وقال المجلس الإقليمي الجليل الأعلى، في بيان، بعد تقييم الوضع وبموجب توجيهات قيادة الجبهة الداخلية وقيادة المنطقة الشمالية صدرت تعليمات لبلدات وسط سهل الحولة بـ “تقليل التحركات في المنطقة وتجنب التجمعات والبقاء قرب الملاجئ وإغلاق المسابح في المنطقة”.

وبحسب البيان، فإن هذه التحذيرات تشمل مستوطنات: يسود همعلاه، وسديه إليعازر، وحولاتا، وأيليت هشحار، ومحانايم، ومشمار هيردين، وغدوت، وصفسوفة، وميرون، وبار يوحاي، وكاديتا، وأور هغنوز، وعموكا.

وأوضحت صحيفة يديعوت أحرنوت أن هذه التحذيرات تأتي على خلفية مخاوف من تجدد قصف “حزب الله” لبلدات الجليل الأعلى.

وفي وقت سابق السبت، قال الجيش الإسرائيلي إن 30 صاروخا أُطلقت من لبنان وسقطت في مناطق مفتوحة بالجليل الأعلى.

وصباح السبت، دوت صفارات الإنذار في مستوطنة ماتات وجبل ميرون بالجليل الأعلى، للتحذير من إطلاق قذائف صاروخية، وفق صحيفة “يديعوت أحرونوت”.

من ناحيته، أفاد “حزب الله”، صباح السبت، بقصف قاعدة جبل نيريا العسكرية الإسرائيلية بدفعة من صواريخ الكاتيوشا. ‏

وأوضح الحزب، في بيان، أن عناصره “قصفوا قاعدة جبل نيريا بصليات (دفعات) من صواريخ الكاتيوشا”.

وتابع أن ذلك جاء “ردا على ‌‌‌‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة خصوصا الاعتداء الأخير ‏على بلدة فرون”.

(الأناضول)